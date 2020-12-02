https://ria.ru/20201202/pechenegi-1587322926.html

В Новосибирске зарегистрировали марку "Печенеги" после слов Путина

В Новосибирске зарегистрировали марку "Печенеги" после слов Путина

Новосибирский производитель мясных консервов ООО "РРК Сибирь" зарегистрировал товарный знак "Печенеги", вдохновившись словами Владимира Путина. Об этом РИА... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:04

2020-12-02T13:04

2020-12-02T17:30

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

владимир путин

еда

общество

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НОВОСИБИРСК, 2 дек — РИА Новости. Новосибирский производитель мясных консервов ООО "РРК Сибирь" зарегистрировал товарный знак "Печенеги", вдохновившись словами Владимира Путина. Об этом РИА новости рассказал директор департамента маркетинга компании Дмитрий Петров.В апреле президент на совещании с губернаторами по ситуации с COVID-19 заявил, что Россия, справившаяся с "набегами печенегов и половцев", переживет и новую "коронавирусную заразу".Петров отметил, что одной из составляющих продукта будет паштет. Весь состав линейки "Печенегов" он не назвал.

https://ria.ru/20200412/1569928312.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), владимир путин, еда, общество