https://ria.ru/20201202/parusa-1587359599.html
Ъ: торговая сеть "Алые паруса" закрывает магазины
Ъ: торговая сеть "Алые паруса" закрывает магазины
Сеть магазинов "Алые паруса", принадлежащая семье предпринимателя Максима Блажко, закрывает все свои объекты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на консультантов... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:37
максим блажко
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сеть магазинов "Алые паруса", принадлежащая семье предпринимателя Максима Блажко, закрывает все свои объекты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на консультантов на рынке коммерческой недвижимости.По словам собеседника издания, гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, закрытие сети стало следствием проблем с основным активом Блажко – девелоперским бизнесом.Кроме того, закрыться "Алые паруса" вынудила усилившаяся конкуренция на рынке ритейла, добавил он.Продуктовая сеть "Алые паруса" была основана в 1999 году и специализировалась на работе в премиальном сегменте. На пике своего развития в сеть входили 18 супермаркетов и гипермаркетов. К началу 2019 года число объектов сократилось до девяти. Самым известным активом "Алых парусов" считается гастроном "Елисеевский" на Тверской улице в Москве.
https://realty.ria.ru/20190117/1549504364.html
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максим блажко, экономика