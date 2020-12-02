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Ъ: торговая сеть "Алые паруса" закрывает магазины
Ъ: торговая сеть "Алые паруса" закрывает магазины
Сеть магазинов "Алые паруса", принадлежащая семье предпринимателя Максима Блажко, закрывает все свои объекты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на консультантов... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:37
максим блажко
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сеть магазинов "Алые паруса", принадлежащая семье предпринимателя Максима Блажко, закрывает все свои объекты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на консультантов на рынке коммерческой недвижимости.По словам собеседника издания, гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, закрытие сети стало следствием проблем с основным активом Блажко – девелоперским бизнесом.Кроме того, закрыться "Алые паруса" вынудила усилившаяся конкуренция на рынке ритейла, добавил он.Продуктовая сеть "Алые паруса" была основана в 1999 году и специализировалась на работе в премиальном сегменте. На пике своего развития в сеть входили 18 супермаркетов и гипермаркетов. К началу 2019 года число объектов сократилось до девяти. Самым известным активом "Алых парусов" считается гастроном "Елисеевский" на Тверской улице в Москве.
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максим блажко, экономика

Ъ: торговая сеть "Алые паруса" закрывает магазины

15:37 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТорговый зал гастронома "Елисеевский"
Торговый зал гастронома Елисеевский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сеть магазинов "Алые паруса", принадлежащая семье предпринимателя Максима Блажко, закрывает все свои объекты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на консультантов на рынке коммерческой недвижимости.
По словам собеседника издания, гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, закрытие сети стало следствием проблем с основным активом Блажко – девелоперским бизнесом.
Кроме того, закрыться "Алые паруса" вынудила усилившаяся конкуренция на рынке ритейла, добавил он.
Продуктовая сеть "Алые паруса" была основана в 1999 году и специализировалась на работе в премиальном сегменте. На пике своего развития в сеть входили 18 супермаркетов и гипермаркетов. К началу 2019 года число объектов сократилось до девяти. Самым известным активом "Алых парусов" считается гастроном "Елисеевский" на Тверской улице в Москве.
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