Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201202/oscar-1587304777.html
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году
Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:35
2020-12-02T12:35
культура
кино и сериалы
новости культуры
мерил стрип
энтони хопкинс
софи лорен
оскар (премия)
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_d8e25702e758315cc247ca96d43807d9.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году. "Церемония награждения состоится очно", — заявил он. Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки. Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе. Пока нет точно информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений. Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.
https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_344:0:3000:1992_1400x0_80_0_0_ce87bedcd25540591cf93911057886f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, мерил стрип, энтони хопкинс, софи лорен, оскар (премия), лос-анджелес

Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году

12:35 02.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году.
"Церемония награждения состоится очно", — заявил он.
Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе.
Пока нет точно информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений.
Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию.
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.
Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.
Кадр из трейлера фильма Манк - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 05:04Культура
Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм
 
КультураКино и сериалыНовости культурыМерил СтрипЭнтони ХопкинсСофи ЛоренОскар (премия)Лос-Анджелес
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
Лента новостейМолния