https://ria.ru/20201202/oscar-1587304777.html

Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году

Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году

Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:35

2020-12-02T12:35

2020-12-02T12:35

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году. "Церемония награждения состоится очно", — заявил он. Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки. Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе. Пока нет точно информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений. Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мерил стрип, энтони хопкинс, софи лорен, оскар (премия), лос-анджелес