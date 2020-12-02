https://ria.ru/20201202/oscar-1587304777.html
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году
Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:35
2020-12-02T12:35
2020-12-02T12:35
культура
кино и сериалы
новости культуры
мерил стрип
энтони хопкинс
софи лорен
оскар (премия)
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_d8e25702e758315cc247ca96d43807d9.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году. "Церемония награждения состоится очно", — заявил он. Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки. Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе. Пока нет точно информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений. Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.
https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_344:0:3000:1992_1400x0_80_0_0_ce87bedcd25540591cf93911057886f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, мерил стрип, энтони хопкинс, софи лорен, оскар (премия), лос-анджелес
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости
. Представитель Американской телеакадемии рассказал
Variety, что как пройдет вручение премии "Оскар" в 2021 году.
"Церемония награждения состоится очно", — заявил он.
Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе.
Пока нет точно информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений.
Представители Академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию.
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020 перенесли на 28 февраля 2021), а также дала возможность претендовать на "Оскар" картинам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.
Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в оффлайн-формате, особенно если о говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен 86, а Мерил Стрип – 71.