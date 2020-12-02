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В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
Родителям в этом году следует отказаться из-за пандемии от приглашения в дом Деда Мороза и Снегурочки, лучше организовать такую встречу в онлайн-режиме и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:35
2020-12-02T06:35
россия
борис менделевич
снегурочка
новый год
дед мороз
госдума рф
москва
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Родителям в этом году следует отказаться из-за пандемии от приглашения в дом Деда Мороза и Снегурочки, лучше организовать такую встречу в онлайн-режиме и объяснить детям, почему главные герои праздника поздравляют их в такой форме, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.По его словам, лучше об этом начать говорить с ребенком за две-три недели до праздника.Кроме того, отметил парламентарий, как правило, дошкольники очень переживают за родителей, поэтому следует рассказать ребёнку, что сейчас силы многих учёных мира направлены на изучение вируса и что уже есть первые решения данной проблемы."Параллельно я бы рекомендовал обратить внимание на самого ребёнка. Каждый из нас, в том числе и дети, ведут себя в период кризиса по-разному: кто-то становится активнее, кто-то, наоборот, более замкнут. И, исходя из индивидуальных сигналов ребёнка, помочь ему. Ни в коем случае не рекомендуется запугивать детей, устрашать инфицированием и вероятным летальным исходом. Да, можно рассказать, что в принципе такое случается, однако в случае соблюдения мер безгласности риски снижаются в разы. ", - сказал Менделевич.По его мнению, не менее важно рассказать ребенку и о правилах гигиены: почему важно мыть руки перед едой, снимать уличную одежду дома и быть внимательным в местах скопления людей, а также, что укрепить здоровье можно правильным питанием.Ранее в пресс-службе музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", частью которого является Московская усадьба Деда Мороза, сообщили РИА Новости, что новогодний волшебник в этом году осваивает социальные сети и мессенджеры и готов поздравлять детей с Новым годом онлайн.
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россия, борис менделевич, снегурочка, новый год, дед мороз, госдума рф, москва, общество

В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом

06:35 02.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Родителям в этом году следует отказаться из-за пандемии от приглашения в дом Деда Мороза и Снегурочки, лучше организовать такую встречу в онлайн-режиме и объяснить детям, почему главные герои праздника поздравляют их в такой форме, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.
"Для минимизации заражения эффективным будет использование видеоформата поздравления или же ситуации, когда в Деда Мороза или Снегурочку переоденется один из родителей. В зависимости от возраста и уровня развития на доступном ребенку языке следует рассказать, что такое вирусы и чем они могут быть опасны. И что эти вирусы могут забраться на одежду Деда Мороза и, учитывая их крошечные размеры, спрятаться там, а после остаться в каждом доме, где бывает Дед Мороз", - сказал Менделевич РИА Новости.
По его словам, лучше об этом начать говорить с ребенком за две-три недели до праздника.
Кроме того, отметил парламентарий, как правило, дошкольники очень переживают за родителей, поэтому следует рассказать ребёнку, что сейчас силы многих учёных мира направлены на изучение вируса и что уже есть первые решения данной проблемы.
"Параллельно я бы рекомендовал обратить внимание на самого ребёнка. Каждый из нас, в том числе и дети, ведут себя в период кризиса по-разному: кто-то становится активнее, кто-то, наоборот, более замкнут. И, исходя из индивидуальных сигналов ребёнка, помочь ему. Ни в коем случае не рекомендуется запугивать детей, устрашать инфицированием и вероятным летальным исходом. Да, можно рассказать, что в принципе такое случается, однако в случае соблюдения мер безгласности риски снижаются в разы. ", - сказал Менделевич.
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По его мнению, не менее важно рассказать ребенку и о правилах гигиены: почему важно мыть руки перед едой, снимать уличную одежду дома и быть внимательным в местах скопления людей, а также, что укрепить здоровье можно правильным питанием.
Ранее в пресс-службе музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", частью которого является Московская усадьба Деда Мороза, сообщили РИА Новости, что новогодний волшебник в этом году осваивает социальные сети и мессенджеры и готов поздравлять детей с Новым годом онлайн.
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РоссияБорис МенделевичСнегурочкаНовый годДед МорозГосдума РФМоскваОбщество
 
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