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В ОДКБ заявили о недопустимости направленных на разжигание розни действий
В ОДКБ заявили о недопустимости направленных на разжигание розни действий
Любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни, недопустимы, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:08
2020-12-02T16:08
2020-12-02T16:08
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни, недопустимы, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Недопустимы любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения во имя совместного продвижения по пути прогресса, а не для конфликтов. Не "столкновение цивилизаций", а необходимость глобального сотрудничества является определяющим требованием мира в современных условиях", - говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте.В заявлении также отмечается, что формирование нового международного порядка, основанного на принципе "безопасность каждого – это безопасность всех", будет сложным и длительным."Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах. Абсолютно недопустимы сценарии и рецепты, сформированные на какой бы то ни было национальной исключительности, основанные в том числе на ненависти и откровенной вражде. Подобные подходы стали генераторами новых человеческих трагедий, конфликтов и очагов напряженности. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, категорически отвергать политику диктата, угрозы силой или ее применения", - говорится в документе.
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одкб, в мире
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни, недопустимы, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
.
"Недопустимы любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения во имя совместного продвижения по пути прогресса, а не для конфликтов. Не "столкновение цивилизаций", а необходимость глобального сотрудничества является определяющим требованием мира в современных условиях", - говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте.
В заявлении также отмечается, что формирование нового международного порядка, основанного на принципе "безопасность каждого – это безопасность всех", будет сложным и длительным.
"Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах. Абсолютно недопустимы сценарии и рецепты, сформированные на какой бы то ни было национальной исключительности, основанные в том числе на ненависти и откровенной вражде. Подобные подходы стали генераторами новых человеческих трагедий, конфликтов и очагов напряженности. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, категорически отвергать политику диктата, угрозы силой или ее применения", - говорится в документе.