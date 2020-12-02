https://ria.ru/20201202/odkb-1587366743.html

В ОДКБ заявили о недопустимости направленных на разжигание розни действий

В ОДКБ заявили о недопустимости направленных на разжигание розни действий

Любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни, недопустимы, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:08

2020-12-02T16:08

2020-12-02T16:08

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в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни, недопустимы, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Недопустимы любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения во имя совместного продвижения по пути прогресса, а не для конфликтов. Не "столкновение цивилизаций", а необходимость глобального сотрудничества является определяющим требованием мира в современных условиях", - говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте.В заявлении также отмечается, что формирование нового международного порядка, основанного на принципе "безопасность каждого – это безопасность всех", будет сложным и длительным."Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах. Абсолютно недопустимы сценарии и рецепты, сформированные на какой бы то ни было национальной исключительности, основанные в том числе на ненависти и откровенной вражде. Подобные подходы стали генераторами новых человеческих трагедий, конфликтов и очагов напряженности. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, категорически отвергать политику диктата, угрозы силой или ее применения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587365982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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