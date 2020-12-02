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В ОДКБ отметили безальтернативность решения конфликтов мирным путем
В ОДКБ отметили безальтернативность решения конфликтов мирным путем
Страны Организации Договора о коллективной безопасности подчеркивают безальтернативность решения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:06
2020-12-02T16:06
2020-12-02T16:06
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности подчеркивают безальтернативность решения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках согласованных форматов, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Приверженные Уставу ООН, нормам и принципами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, готовы к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока, подчеркиваем безальтернативность решения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках согласованных форматов, как прописано в Декларации, принятой на Саммите ОБСЕ в Астане", - говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.Кроме того, как отмечается в тексте, глобальные и региональные проблемы должны решаться с помощью диалога и сотрудничества на основе многосторонних коллективных подходов в атмосфере открытости, инклюзивности и предсказуемости."Убеждены, что только совместными усилиями мы сможем противостоять глобальным вызовам и обеспечить глобальную безопасность человечества. Настала пора проявить дальновидность и стратегическую мудрость и вернуться на путь взаимного уважения и гармоничного развития, возродить дух единения в Организации Объединенных Наций, 75-летие которой мы отметили в этом году", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20201202/odkb-1587365435.html
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