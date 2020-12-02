https://ria.ru/20201202/odkb-1587365018.html

ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:03

2020-12-02T16:03

2020-12-02T16:03

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евросоюз

одкб

шос

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения стратегий безопасности стран, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации."Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в опубликованном тексте."В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20201202/nato-1587317550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нато, снг, евросоюз, одкб, шос, безопасность