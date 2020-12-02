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ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:03
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обсе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения стратегий безопасности стран, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации."Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в опубликованном тексте."В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - сказано в заявлении.
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обсе, нато, снг, евросоюз, одкб, шос, безопасность

ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

16:03 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. 8 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения стратегий безопасности стран, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.
"Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в опубликованном тексте.
"В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - сказано в заявлении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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