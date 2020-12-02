https://ria.ru/20201202/odkb-1587364642.html

ОДКБ будет наращивать участие в обеспечении безопасности

ОДКБ будет наращивать участие в обеспечении безопасности

ОДКБ будет наращивать свое участие в обеспечении мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:02

2020-12-02T16:02

2020-12-02T16:06

одкб

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОДКБ будет наращивать свое участие в обеспечении мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирным путем, говорится в совместной декларации лидеров стран организации коллективной безопасности, принятой по итогам саммита."ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.Страны ОДКБ продолжат практику проведения совместных консультаций с целью координации своих внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам безопасности.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587364233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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