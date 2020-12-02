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ОДКБ будет наращивать участие в обеспечении безопасности
ОДКБ будет наращивать участие в обеспечении безопасности
ОДКБ будет наращивать свое участие в обеспечении мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:02
2020-12-02T16:02
2020-12-02T16:06
одкб
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОДКБ будет наращивать свое участие в обеспечении мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирным путем, говорится в совместной декларации лидеров стран организации коллективной безопасности, принятой по итогам саммита."ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.Страны ОДКБ продолжат практику проведения совместных консультаций с целью координации своих внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам безопасности.
https://ria.ru/20201202/odkb-1587364233.html
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одкб, в мире
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ОДКБ
будет наращивать свое участие в обеспечении мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирным путем, говорится в совместной декларации лидеров стран организации коллективной безопасности, принятой по итогам саммита.
"ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.
Страны ОДКБ продолжат практику проведения совместных консультаций с целью координации своих внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам безопасности.