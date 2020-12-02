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Лукашенко предложил наращивать сотрудничество в формате ОДКБ
Лукашенко предложил наращивать сотрудничество в формате ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл, в этой связи предложил наращивать... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:42
2020-12-02T13:42
александр лукашенко
одкб
белоруссия
таджикистан
армения
в мире
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл, в этой связи предложил наращивать сотрудничество в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном и информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий", - сказал Лукашенко в среду в ходе онлайн-саммита ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Как отметил глава белорусского государства, важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и "запускать механизмы их отражения", максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. "Я думаю, у нас это получится", - добавил Лукашенко.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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александр лукашенко, одкб, белоруссия, таджикистан, армения, в мире

Лукашенко предложил наращивать сотрудничество в формате ОДКБ

13:42 02.12.2020
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл, в этой связи предложил наращивать сотрудничество в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном и информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий", - сказал Лукашенко в среду в ходе онлайн-саммита ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Как отметил глава белорусского государства, важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и "запускать механизмы их отражения", максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. "Я думаю, у нас это получится", - добавил Лукашенко.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
13:03
Путин призвал ОДКБ к солидарности в сохранении исторической правды
 
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