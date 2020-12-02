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Путин призвал ОДКБ к солидарности в сохранении исторической правды
Путин призвал ОДКБ к солидарности в сохранении исторической правды
Президент России Владимир Путин заявил, что странам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо действовать солидарно, сохраняя память о победе... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:03
2020-12-02T13:03
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что странам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо действовать солидарно, сохраняя память о победе в Великой Отечественной войне, и дать сигнал международному сообществу об их решимости отстаивать мир и безопасность."Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - заявил он на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.Путин подчеркнул, что необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о великой победе и подвиге народов."Подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность", - заключил Путин.
https://ria.ru/20200920/putin-1577517524.html
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одкб, владимир путин, оон, в мире

Путин призвал ОДКБ к солидарности в сохранении исторической правды

13:03 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что странам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо действовать солидарно, сохраняя память о победе в Великой Отечественной войне, и дать сигнал международному сообществу об их решимости отстаивать мир и безопасность.
"Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - заявил он на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.
Путин подчеркнул, что необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о великой победе и подвиге народов.
"Подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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