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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:24
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владимир путин
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Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.Участники обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности организации, а также реализацию принятых решений и укрепление межпарламентского сотрудничества.Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
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видео, одкб, владимир путин, в мире
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
2020-12-02T12:24
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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция

12:24 02.12.2020
 
Читать ria.ru в
Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
Участники обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности организации, а также реализацию принятых решений и укрепление межпарламентского сотрудничества.
Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
 
ОДКБВладимир ПутинВ мире
 
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