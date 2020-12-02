https://ria.ru/20201202/odkb-1587278810.html
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:24
2020-12-02T12:24
2020-12-02T12:24
одкб
владимир путин
в мире
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Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.Участники обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности организации, а также реализацию принятых решений и укрепление межпарламентского сотрудничества.Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
2020-12-02T12:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, одкб, владимир путин, в мире
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
2020-12-02T12:24
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PT48M33S
Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
Участники обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности организации, а также реализацию принятых решений и укрепление межпарламентского сотрудничества.
Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.