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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:24

2020-12-02T12:24

2020-12-02T12:24

одкб

владимир путин

в мире

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Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.Участники обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности организации, а также реализацию принятых решений и укрепление межпарламентского сотрудничества.Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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