https://ria.ru/20201202/obman-1587266471.html

Центробанк предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете

Центробанк предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете

Пандемия коронавируса принесла появление большого количества финансовых пирамид, многие из которых выдают себя за иностранные проекты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:10

2020-12-02T05:10

2020-12-02T09:03

россия

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса принесла появление большого количества финансовых пирамид, многие из которых выдают себя за иностранные проекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдокриптовалюты — такие проекты составили примерно четверть от всех выявленных пирамид. Также популярны предложения вложиться в якобы успешный и растущий бизнес, который сулит инвестору высокую доходность. По данным ЦБ, для раскрутки организаторы схем используют соцсети и онлайн-игры.Для того чтобы не стать жертвой мошенников, потенциальному инвестору надо проверять, легально ли работает заинтересовавшая его компания. Действовать на российском финансовом рынке могут только организации, получившие лицензию Центрального банка, подчеркнул регулятор.Всего за девять месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Среди них 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 работали под брендом так называемых потребительских кооперативов, а еще девять действовали по лицензии индивидуального предпринимателя.

https://ria.ru/20201130/moshennichestvo-1586949058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика