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Центробанк предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете
Центробанк предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете
Пандемия коронавируса принесла появление большого количества финансовых пирамид, многие из которых выдают себя за иностранные проекты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:10
2020-12-02T05:10
2020-12-02T09:03
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центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса принесла появление большого количества финансовых пирамид, многие из которых выдают себя за иностранные проекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдокриптовалюты — такие проекты составили примерно четверть от всех выявленных пирамид. Также популярны предложения вложиться в якобы успешный и растущий бизнес, который сулит инвестору высокую доходность. По данным ЦБ, для раскрутки организаторы схем используют соцсети и онлайн-игры.Для того чтобы не стать жертвой мошенников, потенциальному инвестору надо проверять, легально ли работает заинтересовавшая его компания. Действовать на российском финансовом рынке могут только организации, получившие лицензию Центрального банка, подчеркнул регулятор.Всего за девять месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Среди них 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 работали под брендом так называемых потребительских кооперативов, а еще девять действовали по лицензии индивидуального предпринимателя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса принесла появление большого количества финансовых пирамид, многие из которых выдают себя за иностранные проекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за девять месяцев этого года почти 46 процентов. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество таких схем выросло на десять процентов. Такой тренд объясняется прежде всего ограничениями, связанными с пандемией", — указал регулятор.
Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдокриптовалюты — такие проекты составили примерно четверть от всех выявленных пирамид. Также популярны предложения вложиться в якобы успешный и растущий бизнес, который сулит инвестору высокую доходность.
По данным ЦБ
, для раскрутки организаторы схем используют соцсети и онлайн-игры.
Для того чтобы не стать жертвой мошенников, потенциальному инвестору надо проверять, легально ли работает заинтересовавшая его компания. Действовать на российском финансовом рынке могут только организации, получившие лицензию Центрального банка, подчеркнул регулятор.
Всего за девять месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Среди них 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 работали под брендом так называемых потребительских кооперативов, а еще девять действовали по лицензии индивидуального предпринимателя.