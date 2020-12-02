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https://ria.ru/20201202/noch-1587257803.html
Может ли ночь быть опасной для больных с диагнозом COVID-19
Может ли ночь быть опасной для больных с диагнозом COVID-19
Тяжесть коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:10
2020-12-02T02:10
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валерий субботин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тяжесть коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во сне, заявил в интервью радио Sputnik заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.По словам врача, опасность именно ночных часов для большинства пациентов с коронавирусом – это миф. На самом деле угроза есть только для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, добавил Субботин.Подобные патологии диагностируются быстро, и врачи всегда особенно внимательны к таким пациентам. Субботин отметил, что в больницах, специализирующихся на приеме пациентов с коронавирусом, созданы все условия для контроля за состоянием здоровья людей 24 часа в сутки. Пациенты постоянно находятся под мониторным контролем, любые отклонения сразу фиксируются и о них становится известно врачам. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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валерий субботин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество

Может ли ночь быть опасной для больных с диагнозом COVID-19

02:10 02.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тяжесть коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во сне, заявил в интервью радио Sputnik заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.
По словам врача, опасность именно ночных часов для большинства пациентов с коронавирусом – это миф. На самом деле угроза есть только для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, добавил Субботин.
"Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например, с хронической обструктивной болезнью легких или с избыточной массой тела, то у них к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания", – объяснил реаниматолог.
Подобные патологии диагностируются быстро, и врачи всегда особенно внимательны к таким пациентам. Субботин отметил, что в больницах, специализирующихся на приеме пациентов с коронавирусом, созданы все условия для контроля за состоянием здоровья людей 24 часа в сутки. Пациенты постоянно находятся под мониторным контролем, любые отклонения сразу фиксируются и о них становится известно врачам.
"Клиники хорошо оснащены, в них есть все, что необходимо по стандартам мониторинга. Обычные мониторные системы достаточно хорошо отслеживают состояние человека", – заключил Субботин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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