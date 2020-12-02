https://ria.ru/20201202/noch-1587257803.html

Может ли ночь быть опасной для больных с диагнозом COVID-19

Может ли ночь быть опасной для больных с диагнозом COVID-19

Тяжесть коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:10

2020-12-02T02:10

2020-12-02T02:10

распространение нового коронавируса

валерий субботин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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медицина

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тяжесть коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во сне, заявил в интервью радио Sputnik заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.По словам врача, опасность именно ночных часов для большинства пациентов с коронавирусом – это миф. На самом деле угроза есть только для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, добавил Субботин.Подобные патологии диагностируются быстро, и врачи всегда особенно внимательны к таким пациентам. Субботин отметил, что в больницах, специализирующихся на приеме пациентов с коронавирусом, созданы все условия для контроля за состоянием здоровья людей 24 часа в сутки. Пациенты постоянно находятся под мониторным контролем, любые отклонения сразу фиксируются и о них становится известно врачам. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587078044.html

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валерий субботин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество