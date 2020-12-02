Может ли ночь быть опасной для больных с диагнозом COVID-19
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тяжесть коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не зависит от времени суток, риски для здоровья могут представлять не часы, а определенное состояние во сне, заявил в интервью радио Sputnik заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.
По словам врача, опасность именно ночных часов для большинства пациентов с коронавирусом – это миф. На самом деле угроза есть только для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, добавил Субботин.
"Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например, с хронической обструктивной болезнью легких или с избыточной массой тела, то у них к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания", – объяснил реаниматолог.
Подобные патологии диагностируются быстро, и врачи всегда особенно внимательны к таким пациентам. Субботин отметил, что в больницах, специализирующихся на приеме пациентов с коронавирусом, созданы все условия для контроля за состоянием здоровья людей 24 часа в сутки. Пациенты постоянно находятся под мониторным контролем, любые отклонения сразу фиксируются и о них становится известно врачам.
"Клиники хорошо оснащены, в них есть все, что необходимо по стандартам мониторинга. Обычные мониторные системы достаточно хорошо отслеживают состояние человека", – заключил Субботин.
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