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https://ria.ru/20201202/neytrino-1587314148.html
Создана модель распределения нейтрино во Вселенной
Создана модель распределения нейтрино во Вселенной
Японские ученые разработали математический метод, определяющий роль нейтрино в эволюции Вселенной. Моделирование на его основе позволит изучить динамику... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:29
2020-12-02T12:29
риа наука
вселенная
математика
физика
космос - риа наука
токийский университет
япония
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Японские ученые разработали математический метод, определяющий роль нейтрино в эволюции Вселенной. Моделирование на его основе позволит изучить динамику нейтрино и темной материи, и, в конечном итоге, привести к определению массы нейтрино, считают авторы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.Эффект, который почти безмассовые субатомные частицы, называемые нейтрино, оказывают на формирование галактик, долгое время оставался космологической загадкой, которую физики пытались решить с момента открытия частиц в 1956 году. Задача осложняется тем, что масса нейтрино в настоящее время неизвестна, а ее значение необходимо для проведения фундаментальных вычислений. Японские ученые из Университета Цукубы и Токийского университета создали космологическую модель, которая точно отражает роль нейтрино в эволюции Вселенной.Сначала они решили для нейтрино с различной присвоенной массой знаменитую систему уравнений Власова-Пуассона, которые описывают, как частицы движутся во Вселенной. Этот метод точно представил функцию распределения нейтрино по скоростям и проследил его изменение во времени.Затем исследователи провели моделирование влияния нейтрино на эволюцию галактик и формирование крупномасштабной структуры Вселенной для различных значений массы нейтрино."В более ранних моделях использовались определенные приближения, которые могли быть неверными, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Коджи Йошикава (Kohji Yoshikawa), сотрудника Центра вычислительных наук Университета Цукубы. — В нашей работе мы избегали этих приближений, используя технику, которая точно представляет функцию распределения нейтрино по скоростям и отслеживает ее эволюцию во времени". Результаты моделирования демонстрируют, что богатые нейтрино области коррелируют с массивными скоплениями галактик и что нейтрино подавляют кластеризацию темной материи — "недостающей" массы во Вселенной — и, соответственно, галактик, а также то, что температура нейтрино существенно меняется в зависимости от его массы."В целом, наши результаты согласуются как с теоретическими предсказаниями, так и с результатами предыдущих симуляций, — объясняет Йошикава. — Обнадеживает то, что результаты совершенно разных подходов к моделированию согласуются друг с другом"."Нейтрино — самые легкие частицы, о которых мы знаем. Наши симуляции важны, потому что они устанавливают ограничения на неизвестное значение массы нейтрино", — говорит еще один автор исследования доктор Шун Сайто (Shun Saito), космолог из Токийского университета и доцент физики Университета науки и технологий Миссури. По мнению ученых эта работа представляет собой важную веху в процессе моделирования формирования структуры Вселенной и может в конечном итоге привести к надежному определению массы нейтрино.
https://ria.ru/20201127/proton-1586580653.html
https://ria.ru/20201125/neytrino-1586321490.html
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вселенная, математика, физика, космос - риа наука, токийский университет, япония

Создана модель распределения нейтрино во Вселенной

12:29 02.12.2020
 
© IPMUПлотности распределения нейтрино (слева) и темной материи (справа) в космической крупномасштабной структуре коррелируют между собой
Плотности распределения нейтрино (слева) и темной материи (справа) в космической крупномасштабной структуре коррелируют между собой - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© IPMU
Плотности распределения нейтрино (слева) и темной материи (справа) в космической крупномасштабной структуре коррелируют между собой
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Японские ученые разработали математический метод, определяющий роль нейтрино в эволюции Вселенной. Моделирование на его основе позволит изучить динамику нейтрино и темной материи, и, в конечном итоге, привести к определению массы нейтрино, считают авторы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.
Эффект, который почти безмассовые субатомные частицы, называемые нейтрино, оказывают на формирование галактик, долгое время оставался космологической загадкой, которую физики пытались решить с момента открытия частиц в 1956 году.
Задача осложняется тем, что масса нейтрино в настоящее время неизвестна, а ее значение необходимо для проведения фундаментальных вычислений.
Японские ученые из Университета Цукубы и Токийского университета создали космологическую модель, которая точно отражает роль нейтрино в эволюции Вселенной.
Сначала они решили для нейтрино с различной присвоенной массой знаменитую систему уравнений Власова-Пуассона, которые описывают, как частицы движутся во Вселенной. Этот метод точно представил функцию распределения нейтрино по скоростям и проследил его изменение во времени.
Затем исследователи провели моделирование влияния нейтрино на эволюцию галактик и формирование крупномасштабной структуры Вселенной для различных значений массы нейтрино.
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"В более ранних моделях использовались определенные приближения, которые могли быть неверными, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Коджи Йошикава (Kohji Yoshikawa), сотрудника Центра вычислительных наук Университета Цукубы. — В нашей работе мы избегали этих приближений, используя технику, которая точно представляет функцию распределения нейтрино по скоростям и отслеживает ее эволюцию во времени".
Результаты моделирования демонстрируют, что богатые нейтрино области коррелируют с массивными скоплениями галактик и что нейтрино подавляют кластеризацию темной материи — "недостающей" массы во Вселенной — и, соответственно, галактик, а также то, что температура нейтрино существенно меняется в зависимости от его массы.
"В целом, наши результаты согласуются как с теоретическими предсказаниями, так и с результатами предыдущих симуляций, — объясняет Йошикава. — Обнадеживает то, что результаты совершенно разных подходов к моделированию согласуются друг с другом".
"Нейтрино — самые легкие частицы, о которых мы знаем. Наши симуляции важны, потому что они устанавливают ограничения на неизвестное значение массы нейтрино", — говорит еще один автор исследования доктор Шун Сайто (Shun Saito), космолог из Токийского университета и доцент физики Университета науки и технологий Миссури.
По мнению ученых эта работа представляет собой важную веху в процессе моделирования формирования структуры Вселенной и может в конечном итоге привести к надежному определению массы нейтрино.
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