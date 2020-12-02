https://ria.ru/20201202/neftepererabotka-1587180922.html

Китай вытеснил США в нефтепереработке: выиграет ли от этого Россия

Китай вытеснил США в нефтепереработке: выиграет ли от этого Россия

Пекин делает ставку на бензин и дизельное топливо, увеличивая мощности по нефтепереработке. Уже в следующем году КНР обойдет по этому показателю США. Высока... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

2020-12-02T10:44

мексиканский залив

китай

brent

экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пекин делает ставку на бензин и дизельное топливо, увеличивая мощности по нефтепереработке. Уже в следующем году КНР обойдет по этому показателю США. Высока вероятность, что американцы уступят и по ВВП. Однако, как отмечают аналитики, китайцам может помешать вторая волна пандемии.Смена лидераПо данным государственного статистического бюро КНР, в октябре нефтепереработка в стране увеличилась на два с половиной процента, достигнув исторического рекорда в 14,09 миллиона баррелей в сутки. В США в сентябре было всего 13,5 миллиона. И китайцы на этом не намерены останавливаться. В конце следующего года заработают два новых нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства. Ожидалось, что это произойдет не раньше 2023-го. Строятся еще четыре — общей мощностьюв 1,2 миллиона баррелей в день. Столько перерабатывают, например, во всей Великобритании. Китай уже несколько десятилетий старается удовлетворить растущий спрос на бензин и дизтопливо. Усилия не пропали даром. США уступят лидерство, которое удерживали с позапрошлого века, уже в 2021-м, считает собеседник агентства. Американцы сворачивают НПЗ из-за низкой маржинальности, упавшей вслед за ценами на нефть. В уходящем году черное золото не раз обновляло минимумы. Например, 18 марта марка Brent подешевела на 15 процентов и впервые с 2003-го торговалась на отметке 24,52 доллара за баррель. Сократился и мировой спрос на топливо. Поэтому нефтепереработка снизилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей. Причем львиная доля пришлась как раз на американские НПЗ. "Одни заводы закрываются, а другие требуют инвестиций в модернизацию и восстановления после ураганов, которые каждый год проносятся по побережью Мексиканского залива, где и находится значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей США", — уточняет Марк Гойхман. Зеленая энергетика: кто выиграет, а кто проиграетЕще одна причина успехов Китая — эффективная борьба с коронавирусом, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Экономика КНР восстанавливается и демонстрирует устойчивость, а в Европе и США продолжает падать. Неслучайно китайцы лидируют не только в нефтепереработке, но и в металлургии. "Фактический центр потребления первичных ресурсов, Китай теперь развивает перерабатывающую промышленность более высоких переделов", — говорит Марк Гойхман. Те же тенденции наблюдаются и в Индии, и на Ближнем Востоке, отмечает экономист. Это приводит к закрытию ряда устаревших мощностей западных компаний даже в азиатском регионе, например в Сингапуре.Кроме того, США и Старый Свет постепенно отказываются от углеводородов в пользу альтернативных источников энергии. Китай же не связан жесткими экологическими обязательствами. Для зависимой от нефти России зеленый сценарий чреват растущими издержками компаний и падением доходов бюджета. "При сохранении сырьевой структуры отечественной экономике более выгодно, чтобы США сохраняли первенство в нефтепереработке", — считает собеседник. России следует серьезно задуматься о других источниках пополнения казны, чтобы через 15-20 лет заместить выпадающие нефтяные доходы, добавляет Марк Гойхман.В ближайшей перспективе на фоне увеличения потребления нефтепродуктов в Китае необходимо переориентироваться на экспорт сырья в этом направлении. Пандемия: азиатский сценарийОднако все имеет свойство заканчиваться. Высока вероятность, что уже к 2025-му прирост производственных мощностей в КНР опередит спрос. По данным китайской нефтегазовой корпорации CNPC, через пять лет в стране возможен переизбыток нефтепродуктов на 1,4 миллиона баррелей в сутки."Сейчас же в условиях напряженных отношений со Штатами китайскими нефтяниками движет желание отыграться за ограничения во внешней торговле. И таким образом поднять престиж государства", — полагает Алексей Антонов. Поэтому, экстраполируя текущие тенденции на три-пять лет вперед, можно ожидать смену лидерства не только в нефтеперерабатывающей отрасли, но и по главному экономическому показателю — размеру ВВП. "До пандемии Китаю не хватало пяти лет, чтобы обойти американскую экономику. Теперь, благодаря более эффективной борьбе с распространением коронавируса, китайцы могут вырваться вперед раньше", — полагает Антон Гринштейн. Другой вопрос — готовы ли США сдать позиции. Американский истеблишмент пытался решить проблему экономически и дипломатически, отмечает аналитик. Но это не сработало. И сейчас на смену президенту-бизнесмену приходит президент-политик. Кроме того, резкий рост спроса на продукты нефтепереработки в КНР связан с улучшением эпидемиологической ситуации. Однако вторая волна не исключена и в Азии. Вспышки заболеваемости уже зафиксировали в Индонезии, Японии, Южной Корее. Это способно кардинально изменить расклад сил между США и Китаем.

https://ria.ru/20201124/neftepererabotka-1586070228.html

https://ria.ru/20201118/neft--1584984910.html

мексиканский залив

китай

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мексиканский залив, китай, brent, экономика