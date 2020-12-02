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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
Стоимость российской нефти Urals в Европе превысила 47 долларов за баррель и вернулась на докризисный уровень, передает международное ценовое агентство Argus. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:13
2020-12-02T19:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
urals
опек
европа
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals в Европе превысила 47 долларов за баррель и вернулась на докризисный уровень, передает международное ценовое агентство Argus."Цены на сорт восстановились до уровня начала марта незадолго до обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавируса, а также окончания прежнего соглашения ОПЕК+", — говорится в материале Argus.Как свидетельствуют данные торгов, в среду цены на нефть колеблются в ожидании решения по сделке ОПЕК+.Предполагалось, что 30 ноября и 1 декабря пройдет серия заседаний организации, по итогам которых примут решение касательно увеличения добычи сырья альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на нефть на фоне ситуации с COVID-19. Однако первое собрание завершилось без утверждения окончательного решения, а второе заседание перенесли на 3 декабря.При этом позитивные настроения трейдеров поддерживают новости о разработках вакцин от коронавируса.
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цены на нефть, urals, опек, европа, экономика

Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень

17:13 02.12.2020 (обновлено: 19:44 02.12.2020)
 
© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Gary Kazanjian
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals в Европе превысила 47 долларов за баррель и вернулась на докризисный уровень, передает международное ценовое агентство Argus.
"Цены на сорт восстановились до уровня начала марта незадолго до обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавируса, а также окончания прежнего соглашения ОПЕК+", — говорится в материале Argus.
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Как свидетельствуют данные торгов, в среду цены на нефть колеблются в ожидании решения по сделке ОПЕК+.
Предполагалось, что 30 ноября и 1 декабря пройдет серия заседаний организации, по итогам которых примут решение касательно увеличения добычи сырья альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на нефть на фоне ситуации с COVID-19. Однако первое собрание завершилось без утверждения окончательного решения, а второе заседание перенесли на 3 декабря.
При этом позитивные настроения трейдеров поддерживают новости о разработках вакцин от коронавируса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьUralsОПЕКЕвропаЭкономика
 
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