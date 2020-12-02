https://ria.ru/20201202/nebenzya-1587409081.html
Небензя усомнился в целесообразности новых "нормандских" саммитов
Небензя усомнился в целесообразности новых "нормандских" саммитов
Позиция ФРГ и Франции по неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопросы о... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:24
2020-12-02T19:24
2020-12-02T19:35
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ООН, 2 дек - РИА Новости. Позиция ФРГ и Франции по неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.По инициативе России в СБ ООН в среду проводится неформальная встреча (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен бойкотировать эту встречу.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция дали понять, что не будут участвовать в мероприятии и выступили против трансляции встречи на сайте ООН."Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость", - сказал Небензя, выступая на встрече.Более того, подчеркнул Небензя, представители ФРГ и Франции "работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече".
https://ria.ru/20201111/donbass-1584199019.html
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дмитрий кулеба, владислав дейнего, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя, совет безопасности оон, оон, украина, в мире