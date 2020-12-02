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https://ria.ru/20201202/nebenzya-1587409081.html
Небензя усомнился в целесообразности новых "нормандских" саммитов
Небензя усомнился в целесообразности новых "нормандских" саммитов
Позиция ФРГ и Франции по неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопросы о... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:24
2020-12-02T19:35
дмитрий кулеба
владислав дейнего
мид днр
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ООН, 2 дек - РИА Новости. Позиция ФРГ и Франции по неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.По инициативе России в СБ ООН в среду проводится неформальная встреча (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен бойкотировать эту встречу.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция дали понять, что не будут участвовать в мероприятии и выступили против трансляции встречи на сайте ООН."Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость", - сказал Небензя, выступая на встрече.Более того, подчеркнул Небензя, представители ФРГ и Франции "работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече".
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дмитрий кулеба, владислав дейнего, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя, совет безопасности оон, оон, украина, в мире

Небензя усомнился в целесообразности новых "нормандских" саммитов

19:24 02.12.2020 (обновлено: 19:35 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 2 дек - РИА Новости. Позиция ФРГ и Франции по неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По инициативе России в СБ ООН в среду проводится неформальная встреча (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен бойкотировать эту встречу.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 22:56
Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция дали понять, что не будут участвовать в мероприятии и выступили против трансляции встречи на сайте ООН.
"Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость", - сказал Небензя, выступая на встрече.

То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа в качестве посредников в разрешении украинского кризиса. Их больше заботит, как покрывать киевские власти.

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН
Более того, подчеркнул Небензя, представители ФРГ и Франции "работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече".
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Дмитрий КулебаВладислав ДейнегоМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНУкраинаВ мире
 
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