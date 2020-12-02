https://ria.ru/20201202/natsproekty-1587411769.html

Кубань будет участвовать в трех новых направлениях нацпроектов

Кубань будет участвовать в трех новых направлениях нацпроектов

Краснодарский край планирует в 2021 году участвовать в трех новых направлениях национальных проектов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:40

2020-12-02T19:40

2020-12-02T19:40

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Краснодарский край планирует в 2021 году участвовать в трех новых направлениях национальных проектов, сообщает администрация региона.Отмечается, что для региона это является возможностью быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. "В том числе, инфраструктурные проблемы на побережье. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с федерацией и разработать региональные проекты", – цитирует администрация губернатора края Вениамина Кондратьева.Как уточняют краевые власти, в соответствии с федеральным планом мероприятий все соглашения с ведомствами должны быть заключены до 23 декабря. Затем перед краем стоит задача до 1 февраля 2021 года утвердить региональные проекты. По нацпроекту в сфере туризма срок разработки региональных проектов – до 26 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20201120/natsproekt-1585621885.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край