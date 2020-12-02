Кубань будет участвовать в трех новых направлениях нацпроектов
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Краснодарский край планирует в 2021 году участвовать в трех новых направлениях национальных проектов, сообщает администрация региона.
"В 2021 году Краснодарский край планирует участвовать в трех новых направлениях национальных проектов. Это новый национальный проект "Туризм", а также федеральные программы "Чистая страна" и "Патриотическое воспитание граждан РФ", которые включены в действующие национальные проекты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для региона это является возможностью быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. "В том числе, инфраструктурные проблемы на побережье. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с федерацией и разработать региональные проекты", – цитирует администрация губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как уточняют краевые власти, в соответствии с федеральным планом мероприятий все соглашения с ведомствами должны быть заключены до 23 декабря. Затем перед краем стоит задача до 1 февраля 2021 года утвердить региональные проекты. По нацпроекту в сфере туризма срок разработки региональных проектов – до 26 февраля 2021 года.