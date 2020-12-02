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Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ
Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него вызывает серьезную обеспокоенность наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:41
2020-12-02T14:17
нато
польша
белоруссия
александр лукашенко
одкб
сша
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него вызывает серьезную обеспокоенность наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Президент пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры."Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии", - сказал Лукашенко.По его словам, вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии. "В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - сказал глава государства.Особое внимание во время выступления он также обратил на "невиданное ранее раскручивание всевозможных санкций". "Эти международно-правовые меры, которые должны применяться в исключительных случаях и только для разрешения важнейших вопросов обеспечения мира и безопасности, стали обыденной практикой", - заметил белорусский лидер.По его словам, в свою очередь и пандемия коронавируса COVID-19 не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Как уточнил Лукашенко, речь идет о беспрецедентных массовых беспорядках во всем мире.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20201201/nato-1587171070.html
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нато, польша, белоруссия, александр лукашенко, одкб, сша, в мире

Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

12:41 02.12.2020 (обновлено: 14:17 02.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него вызывает серьезную обеспокоенность наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ", - заявил Лукашенко в ходе онлайн-саммита организации. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Президент пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры.
"Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии", - сказал Лукашенко.
По его словам, вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии. "В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - сказал глава государства.
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Особое внимание во время выступления он также обратил на "невиданное ранее раскручивание всевозможных санкций". "Эти международно-правовые меры, которые должны применяться в исключительных случаях и только для разрешения важнейших вопросов обеспечения мира и безопасности, стали обыденной практикой", - заметил белорусский лидер.
По его словам, в свою очередь и пандемия коронавируса COVID-19 не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Как уточнил Лукашенко, речь идет о беспрецедентных массовых беспорядках во всем мире.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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