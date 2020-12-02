https://ria.ru/20201202/nato-1587259719.html

В НАТО заявили о продолжении "агрессивной политики" России

В НАТО заявили о продолжении "агрессивной политики" России

Россия продолжает "напористую политику и агрессивные действия", говорится в стратегическом отчете НАТО. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T01:05

2020-12-02T01:05

2020-12-02T01:09

россия

черное море

балтийское море

арктика

нато

в мире

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия продолжает "напористую политику и агрессивные действия", говорится в стратегическом отчете НАТО.Это препятствует конструктивному диалогу, утверждают авторы документа.В отчете также сообщается о "негативно влияющей на безопасность евроатлантического региона" активной деятельности России на Черном и Балтийском море, в Арктике и восточном Средиземноморье. Также утверждается об "агрессии Москвы" против Украины и Грузии.Они считают, что НАТО следует сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в "сдерживании" и диалоге. Кроме того, альянсу рекомендуют оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на "конструктивные изменения" в позиции российской стороны.

https://ria.ru/20201130/nato-1586998771.html

россия

черное море

балтийское море

арктика

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россия, черное море, балтийское море, арктика, нато, в мире