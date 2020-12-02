В НАТО заявили о продолжении "агрессивной политики" России
01:05 02.12.2020 (обновлено: 01:09 02.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Это препятствует конструктивному диалогу, утверждают авторы документа.
"Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО", — отмечается в публикации.
В отчете также сообщается о "негативно влияющей на безопасность евроатлантического региона" активной деятельности России на Черном и Балтийском море, в Арктике и восточном Средиземноморье. Также утверждается об "агрессии Москвы" против Украины и Грузии.
"В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса", — утверждают авторы отчета.
Они считают, что НАТО следует сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в "сдерживании" и диалоге. Кроме того, альянсу рекомендуют оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на "конструктивные изменения" в позиции российской стороны.
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