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В НАТО заявили о продолжении "агрессивной политики" России
В НАТО заявили о продолжении "агрессивной политики" России
Россия продолжает "напористую политику и агрессивные действия", говорится в стратегическом отчете НАТО. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T01:05
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россия
черное море
балтийское море
арктика
нато
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия продолжает "напористую политику и агрессивные действия", говорится в стратегическом отчете НАТО.Это препятствует конструктивному диалогу, утверждают авторы документа.В отчете также сообщается о "негативно влияющей на безопасность евроатлантического региона" активной деятельности России на Черном и Балтийском море, в Арктике и восточном Средиземноморье. Также утверждается об "агрессии Москвы" против Украины и Грузии.Они считают, что НАТО следует сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в "сдерживании" и диалоге. Кроме того, альянсу рекомендуют оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на "конструктивные изменения" в позиции российской стороны.
https://ria.ru/20201130/nato-1586998771.html
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россия, черное море, балтийское море, арктика, нато, в мире

В НАТО заявили о продолжении "агрессивной политики" России

01:05 02.12.2020 (обновлено: 01:09 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия продолжает "напористую политику и агрессивные действия", говорится в стратегическом отчете НАТО.
Это препятствует конструктивному диалогу, утверждают авторы документа.

"Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО", — отмечается в публикации.

В отчете также сообщается о "негативно влияющей на безопасность евроатлантического региона" активной деятельности России на Черном и Балтийском море, в Арктике и восточном Средиземноморье. Также утверждается об "агрессии Москвы" против Украины и Грузии.
"В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса", — утверждают авторы отчета.
Они считают, что НАТО следует сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в "сдерживании" и диалоге. Кроме того, альянсу рекомендуют оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на "конструктивные изменения" в позиции российской стороны.
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