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Эксперт объяснил снижение объема наличности в России
Эксперт объяснил снижение объема наличности в России
Снижение объема наличности на руках у россиян и бизнеса в ноябре впервые с начала пандемии показывает более высокий уровень готовности граждан к новой волне... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:40
2020-12-02T12:40
бкс мир инвестиций
россия
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снижение объема наличности на руках у россиян и бизнеса в ноябре впервые с начала пандемии показывает более высокий уровень готовности граждан к новой волне коронавируса, а также то, что безналичная оплата стала в стране уже привычкой, прокомментировал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.Согласно данным Банка России, в ноябре объем наличных на руках у граждан и в кассах предприятий снизился на 41,9 миллиарда рублей – это произошло впервые с начала коронавирусной пандемии. До сих пор объем наличных стабильно рос, особенно заметными темпами в марте-апреле."На сокращение объема наличных в обращении с большой вероятностью повлияли два фактора. Во-первых, к приходу второй волны пандемии население оказалось более морально готовым, поэтому граждане не выводили деньги со счетов в таких масштабах, как это происходило в первый всплеск пандемии", - считает эксперт.Кроме того, во время самоизоляции и бурного развития онлайн-торговли россияне привыкли расплачиваться безналично. "Поэтому население меньше нуждается в наличных, и мы не видим оттока средств со счетов клиентов", - заключил Дахтлер.Колебания наличных в обращении в ноябре невелики, в пределах 0,5%, поэтому пока уверенно можно говорить лишь о том, что объем наличных на руках у населения стабилизовался, рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кто хотел создать себе дополнительную подушку ликвидности, уже сделал это, сейчас эти граждане уже размышляют, куда разместить эту наличность, а кто-то уже нашел ей применение, о чем говорит всплеск досрочных погашений ипотечных кредитов и бум продаж на рынке новостроек, пояснил он."Активное снижение наличных в обращении, скорее всего, начнется уже на фоне позитивных новостей о пандемии – о снижении заболеваемости или успешном ходе массовой вакцинации. Нормализация доли наличных в денежной массе (в 2020 этот показатель резко вырос после длительного периода снижения), будет происходить постепенно в течение всего 2021 года", - считает Волков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/dengi-1586540070.html
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бкс мир инвестиций, россия, экономика

Эксперт объяснил снижение объема наличности в России

12:40 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снижение объема наличности на руках у россиян и бизнеса в ноябре впервые с начала пандемии показывает более высокий уровень готовности граждан к новой волне коронавируса, а также то, что безналичная оплата стала в стране уже привычкой, прокомментировал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.
Согласно данным Банка России, в ноябре объем наличных на руках у граждан и в кассах предприятий снизился на 41,9 миллиарда рублей – это произошло впервые с начала коронавирусной пандемии. До сих пор объем наличных стабильно рос, особенно заметными темпами в марте-апреле.
"На сокращение объема наличных в обращении с большой вероятностью повлияли два фактора. Во-первых, к приходу второй волны пандемии население оказалось более морально готовым, поэтому граждане не выводили деньги со счетов в таких масштабах, как это происходило в первый всплеск пандемии", - считает эксперт.
Кроме того, во время самоизоляции и бурного развития онлайн-торговли россияне привыкли расплачиваться безналично. "Поэтому население меньше нуждается в наличных, и мы не видим оттока средств со счетов клиентов", - заключил Дахтлер.
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Колебания наличных в обращении в ноябре невелики, в пределах 0,5%, поэтому пока уверенно можно говорить лишь о том, что объем наличных на руках у населения стабилизовался, рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кто хотел создать себе дополнительную подушку ликвидности, уже сделал это, сейчас эти граждане уже размышляют, куда разместить эту наличность, а кто-то уже нашел ей применение, о чем говорит всплеск досрочных погашений ипотечных кредитов и бум продаж на рынке новостроек, пояснил он.
"Активное снижение наличных в обращении, скорее всего, начнется уже на фоне позитивных новостей о пандемии – о снижении заболеваемости или успешном ходе массовой вакцинации. Нормализация доли наличных в денежной массе (в 2020 этот показатель резко вырос после длительного периода снижения), будет происходить постепенно в течение всего 2021 года", - считает Волков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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