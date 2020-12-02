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Прокуратура требует найти новые методы очистки моста на острове Русский
Прокуратура требует найти новые методы очистки моста на острове Русский
Приморская прокуратура обратила внимание на длительную очистку ото льда мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке и полагает, что... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T03:25
2020-12-02T12:17
последствия непогоды в приморье
россия
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Приморская прокуратура обратила внимание на длительную очистку ото льда мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке и полагает, что необходимо выработать новые способы решения этой проблемы.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели. Со среды, по данным мэрии, четыре катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей на остров, три из них берут и машины.Движение под Золотым мостом по улице Светланской во Владивостоке закрывают десять дней подряд также из-за падения с верхушек вант льда, который образовался во время снежного циклона.Прокуратура также предложила обеспечить образовательные учреждения региона дополнительными независимыми источниками питания, чтобы образовательные процессы не срывались из-за аварий на ЛЭП.Ранее сообщалось, что после циклона ряд школ региона, в том числе школы на острове Русском, не работали из-за отсутствия света.
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россия
русский (остров)
владивосток
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последствия непогоды в приморье, россия, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

Прокуратура требует найти новые методы очистки моста на острове Русский

03:25 02.12.2020 (обновлено: 12:17 02.12.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииСпасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке
Спасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : МЧС России
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Приморская прокуратура обратила внимание на длительную очистку ото льда мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке и полагает, что необходимо выработать новые способы решения этой проблемы.
Паром Босфор Восточный идет в направлении острова Русский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
02:21
Остров Русский полностью подключили к электроснабжению
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели. Со среды, по данным мэрии, четыре катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей на остров, три из них берут и машины.
Движение под Золотым мостом по улице Светланской во Владивостоке закрывают десять дней подряд также из-за падения с верхушек вант льда, который образовался во время снежного циклона.

"Выявлена проблематика, связанная с восстановлением надлежащего состояния систем мостовых переходов через бухту Золотой Рог и на остров Русский во Владивостоке в результате обледенения после циклона. Затяжной процесс их очистки от наледи показал необходимость проработки дополнительных проектных решений, выработки альтернативных методов в целях оперативной ликвидации последствий обледенения с привлечением научного сообщества, специализированных институтов и организаций", — говорится в сообщении.

Прокуратура также предложила обеспечить образовательные учреждения региона дополнительными независимыми источниками питания, чтобы образовательные процессы не срывались из-за аварий на ЛЭП.
Ранее сообщалось, что после циклона ряд школ региона, в том числе школы на острове Русском, не работали из-за отсутствия света.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
 
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