https://ria.ru/20201202/mosty-1587264990.html

Прокуратура требует найти новые методы очистки моста на острове Русский

Прокуратура требует найти новые методы очистки моста на острове Русский

Приморская прокуратура обратила внимание на длительную очистку ото льда мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке и полагает, что... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T03:25

2020-12-02T03:25

2020-12-02T12:17

последствия непогоды в приморье

россия

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Приморская прокуратура обратила внимание на длительную очистку ото льда мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке и полагает, что необходимо выработать новые способы решения этой проблемы.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели. Со среды, по данным мэрии, четыре катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей на остров, три из них берут и машины.Движение под Золотым мостом по улице Светланской во Владивостоке закрывают десять дней подряд также из-за падения с верхушек вант льда, который образовался во время снежного циклона.Прокуратура также предложила обеспечить образовательные учреждения региона дополнительными независимыми источниками питания, чтобы образовательные процессы не срывались из-за аварий на ЛЭП.Ранее сообщалось, что после циклона ряд школ региона, в том числе школы на острове Русском, не работали из-за отсутствия света.

https://ria.ru/20201202/elektrosnabzhenie-1587262778.html

россия

русский (остров)

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, россия, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия