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https://ria.ru/20201202/moss-1587128758.html
Кейт Мосс бросила вызов возрасту в новой фотосессии Vogue
Кейт Мосс бросила вызов возрасту в новой фотосессии Vogue
Супермодель Кейт Мосс, которой в январе исполнится 47 лет, бросила вызов возрасту, снявшись в сексуальных платьях для нового выпуска британской версии журнала... РИА Новости, 02.12.2020
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Кейт Мосс, которой в январе исполнится 47 лет, бросила вызов возрасту, снявшись в сексуальных платьях для нового выпуска британской версии журнала Vogue."Этому выпуску исполнилось почти 28 лет с момента дебюта Кейт в Vogue. В 46 она такая же привлекательная, как и на своей первой обложке в 1993 году", — говорится в официальном Instagram-аккаунте издания. На обложке Мосс позирует в струящемся зеленом платье. Образ дополняют золотые серьги-кольца и яркая помада на губах. В заголовке редакторы Vogue отметили, что модель сейчас выглядит "лучше, чем когда-либо". На другом снимке Кейт Мосс одета в черное платье с глубоким вырезом и чокер, украшенный огромной красной розой. Макияжа на лице супермодели практически нет, благодаря чему образ смотрится свежо, и Мосс выглядит моложе своих лет. Январский выпуск издания, в котором будет интервью с одной из самых известных персон в мире моды, выйдет уже в эту пятницу.
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знаменитости, звезды, кейт мосс

Кейт Мосс бросила вызов возрасту в новой фотосессии Vogue

00:20 02.12.2020 (обновлено: 00:21 02.12.2020)
 
© Фото : British VogueОбложка британского журнала Vogue за январь 2021
Обложка британского журнала Vogue за январь 2021 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : British Vogue
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Кейт Мосс, которой в январе исполнится 47 лет, бросила вызов возрасту, снявшись в сексуальных платьях для нового выпуска британской версии журнала Vogue.
"Этому выпуску исполнилось почти 28 лет с момента дебюта Кейт в Vogue. В 46 она такая же привлекательная, как и на своей первой обложке в 1993 году", — говорится в официальном Instagram-аккаунте издания.
На обложке Мосс позирует в струящемся зеленом платье. Образ дополняют золотые серьги-кольца и яркая помада на губах. В заголовке редакторы Vogue отметили, что модель сейчас выглядит "лучше, чем когда-либо".
На другом снимке Кейт Мосс одета в черное платье с глубоким вырезом и чокер, украшенный огромной красной розой. Макияжа на лице супермодели практически нет, благодаря чему образ смотрится свежо, и Мосс выглядит моложе своих лет.
Январский выпуск издания, в котором будет интервью с одной из самых известных персон в мире моды, выйдет уже в эту пятницу.
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