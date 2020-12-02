https://ria.ru/20201202/moss-1587128758.html

Кейт Мосс бросила вызов возрасту в новой фотосессии Vogue

Кейт Мосс бросила вызов возрасту в новой фотосессии Vogue

Супермодель Кейт Мосс, которой в январе исполнится 47 лет, бросила вызов возрасту, снявшись в сексуальных платьях для нового выпуска британской версии журнала... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T00:20

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Супермодель Кейт Мосс, которой в январе исполнится 47 лет, бросила вызов возрасту, снявшись в сексуальных платьях для нового выпуска британской версии журнала Vogue."Этому выпуску исполнилось почти 28 лет с момента дебюта Кейт в Vogue. В 46 она такая же привлекательная, как и на своей первой обложке в 1993 году", — говорится в официальном Instagram-аккаунте издания. На обложке Мосс позирует в струящемся зеленом платье. Образ дополняют золотые серьги-кольца и яркая помада на губах. В заголовке редакторы Vogue отметили, что модель сейчас выглядит "лучше, чем когда-либо". На другом снимке Кейт Мосс одета в черное платье с глубоким вырезом и чокер, украшенный огромной красной розой. Макияжа на лице супермодели практически нет, благодаря чему образ смотрится свежо, и Мосс выглядит моложе своих лет. Январский выпуск издания, в котором будет интервью с одной из самых известных персон в мире моды, выйдет уже в эту пятницу.

https://ria.ru/20201127/jennifer-lopez-1586440884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, кейт мосс