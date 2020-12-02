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Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве
Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве
Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T23:22
2020-12-02T23:22
москоллектор
петр бирюков
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков."В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты "Москоллектора", компаний "Россети" и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия", - рассказал Бирюков.Заммэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.
https://realty.ria.ru/20201202/pozhar-v-kollektore-na-severe-moskvy-1587423184.html
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москоллектор, петр бирюков, москва, происшествия

Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве

23:22 02.12.2020
 
© Фото : МосколлекторКоллектор
Коллектор - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Москоллектор
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты "Москоллектора", компаний "Россети" и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия", - рассказал Бирюков.
Заммэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 21:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОЭК: пожар в коллекторе на севере Москвы не приведет к отключению тепла
 
МосколлекторПетр БирюковМоскваПроисшествия
 
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