https://ria.ru/20201202/moskva-1587430768.html

Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве

Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве

Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T23:22

2020-12-02T23:22

2020-12-02T23:22

москоллектор

петр бирюков

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков."В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты "Москоллектора", компаний "Россети" и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия", - рассказал Бирюков.Заммэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.

https://realty.ria.ru/20201202/pozhar-v-kollektore-na-severe-moskvy-1587423184.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москоллектор, петр бирюков, москва, происшествия