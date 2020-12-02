https://ria.ru/20201202/moskva-1587430768.html
Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве
Инженерные компании ликвидируют последствия пожара в коллекторе в Москве
Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T23:22
2020-12-02T23:22
2020-12-02T23:22
москоллектор
петр бирюков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581872174_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_be5d7cd878218ddcc8964e6ca8bedcc0.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости в среду заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков."В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты "Москоллектора", компаний "Россети" и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия", - рассказал Бирюков.Заммэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.
https://realty.ria.ru/20201202/pozhar-v-kollektore-na-severe-moskvy-1587423184.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581872174_0:280:960:1000_1400x0_80_0_0_d450e7ad91544e64f2f90723f3b77a12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москоллектор, петр бирюков, москва, происшествия