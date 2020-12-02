https://ria.ru/20201202/moskva-1587314966.html

В Москве усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу

В Москве усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу

Власти Москвы в предновогодние дни усилят контроль за соблюдением COVID-требований в магазинах, торговых центрах и рынках, а также в развлекательных заведениях, РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:29

2020-12-02T12:29

2020-12-02T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Москвы в предновогодние дни усилят контроль за соблюдением COVID-требований в магазинах, торговых центрах и рынках, а также в развлекательных заведениях, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."В предновогодние дни мы усилим контроль за соблюдение масочно-перчаточного режима и соцдистанции в торговых центрах в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках", - сообщил Немерюк.Руководитель департамента также добавил, что будут проводиться дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических требований на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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