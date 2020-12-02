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Партия Санду призвала отозвать проект налогово-бюджетной политики
Партия Санду призвала отозвать проект налогово-бюджетной политики
Возглавляемая избранным президентом Молдавии Майей Санду партия "Действие и солидарность" просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики на... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:52
2020-12-02T11:52
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 дек – РИА Новости. Возглавляемая избранным президентом Молдавии Майей Санду партия "Действие и солидарность" просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики на 2021 год и представить новый документ, отвечающий, по ее мнению, нуждам людей, заявил в среду на брифинге вице-председатель политформирования Игорь Гросу.Ранее Санду заявила, что действующий кабмин должен уйти в отставку, но перед этим разработать проект налогово-бюджетной политики, чтобы не усугублять экономический кризис в стране."Фракция партии "Действие и солидарность" просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики и представить новый вариант, который будет отвечать нуждам людей. Мы требуем, чтобы новый проект налогово-бюджетной политики помогал людям, а не закапывал их в нищете", - заявил Гросу.По его словам, проект не был представлен на обсуждение общественности, как это делается обычно. Кроме того, в нем содержатся пункты, не имеющие отношения к налогам или бюджету, например, новое определение слова "контрабанда". Гросу заявил, что правительство во время кризиса, вызванного пандемией, не оказало никакой поддержки экономическим агентам, а теперь хочет продолжить давить на них.Вице-спикер парламента Александр Слусарь на брифинге отметил, что законопроект налогово-бюджетной политики попал в парламент лишь во вторник вечером и многие не успели с ним ознакомиться, а руководство парламента хочет вынести документ на обсуждение в первом чтении уже в четверг. Слусарь попросил дать депутатам больше времени, чтобы изучить проект.Правительство Молдавии в конце ноября утвердило проект налогово-бюджетной политики. Если документ будет утвержден парламентом в изначальном варианте, то в следующем году доходы госбюджета республики составят около 2,5 миллиарда долларов, расходы превысят 2,9 миллиарда долларов. Дефицит госбюджета составит около 425 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201130/dolg-1587030761.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sandu-1586942381.html
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майя санду, молдавия, в мире

Партия Санду призвала отозвать проект налогово-бюджетной политики

11:52 02.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 2 дек – РИА Новости. Возглавляемая избранным президентом Молдавии Майей Санду партия "Действие и солидарность" просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики на 2021 год и представить новый документ, отвечающий, по ее мнению, нуждам людей, заявил в среду на брифинге вице-председатель политформирования Игорь Гросу.
Ранее Санду заявила, что действующий кабмин должен уйти в отставку, но перед этим разработать проект налогово-бюджетной политики, чтобы не усугублять экономический кризис в стране.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Фракция партии "Действие и солидарность" просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики и представить новый вариант, который будет отвечать нуждам людей. Мы требуем, чтобы новый проект налогово-бюджетной политики помогал людям, а не закапывал их в нищете", - заявил Гросу.
По его словам, проект не был представлен на обсуждение общественности, как это делается обычно. Кроме того, в нем содержатся пункты, не имеющие отношения к налогам или бюджету, например, новое определение слова "контрабанда". Гросу заявил, что правительство во время кризиса, вызванного пандемией, не оказало никакой поддержки экономическим агентам, а теперь хочет продолжить давить на них.
Вице-спикер парламента Александр Слусарь на брифинге отметил, что законопроект налогово-бюджетной политики попал в парламент лишь во вторник вечером и многие не успели с ним ознакомиться, а руководство парламента хочет вынести документ на обсуждение в первом чтении уже в четверг. Слусарь попросил дать депутатам больше времени, чтобы изучить проект.
Правительство Молдавии в конце ноября утвердило проект налогово-бюджетной политики. Если документ будет утвержден парламентом в изначальном варианте, то в следующем году доходы госбюджета республики составят около 2,5 миллиарда долларов, расходы превысят 2,9 миллиарда долларов. Дефицит госбюджета составит около 425 миллионов долларов.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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