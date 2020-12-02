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Россия заменит американский канал связи с МКС отечественным
Россия заменит американский канал связи с МКС отечественным
"Роскосмос" в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:29
2020-12-02T13:29
александр скворцов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии "Луч", говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Доныне для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются американские спутники-ретрансляторы TDRS - и на на платной основе. Небольшие объемы можно передать при пролете МКС над российскими пунктами связи."Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС", - говорится в сообщении.Речь идет о многофункциональной космической системе ретрансляции "Луч". Она насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах.В мае российские космонавты испытали российскую систему связи через эти спутники. Тогда космонавт Александр Скворцов сказал, что передача изображения через российские спутники как у хорошего цифрового телевидения, а голосовая задержка совсем маленькая.Первого июля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что такая связь будет запущена на российском сегменте до конца года.В ноябре оператор российского сегмента станции Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что перешла на обеспечение отечественными средствами связи на двух третях трассы полета МКС - подключены два из трех спутников ретрансляции сигнала.Первый заместитель гендиректора компании "Гонец" Олег Химочко рассказывал РИА Новости, что скорость интернета по новому каналу связи будет составлять до 105 мегабит в секунду.
https://ria.ru/20201130/zapusk-1586887299.html
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александр скворцов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин

Россия заменит американский канал связи с МКС отечественным

13:29 02.12.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии "Луч", говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Доныне для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются американские спутники-ретрансляторы TDRS - и на на платной основе. Небольшие объемы можно передать при пролете МКС над российскими пунктами связи.
"Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС", - говорится в сообщении.
Речь идет о многофункциональной космической системе ретрансляции "Луч". Она насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах.
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В мае российские космонавты испытали российскую систему связи через эти спутники. Тогда космонавт Александр Скворцов сказал, что передача изображения через российские спутники как у хорошего цифрового телевидения, а голосовая задержка совсем маленькая.
Первого июля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что такая связь будет запущена на российском сегменте до конца года.
В ноябре оператор российского сегмента станции Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что перешла на обеспечение отечественными средствами связи на двух третях трассы полета МКС - подключены два из трех спутников ретрансляции сигнала.
Первый заместитель гендиректора компании "Гонец" Олег Химочко рассказывал РИА Новости, что скорость интернета по новому каналу связи будет составлять до 105 мегабит в секунду.
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