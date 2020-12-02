https://ria.ru/20201202/mks-1587329280.html

Россия заменит американский канал связи с МКС отечественным

Россия заменит американский канал связи с МКС отечественным

"Роскосмос" в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:29

2020-12-02T13:29

2020-12-02T13:29

александр скворцов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии "Луч", говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Доныне для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются американские спутники-ретрансляторы TDRS - и на на платной основе. Небольшие объемы можно передать при пролете МКС над российскими пунктами связи."Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС", - говорится в сообщении.Речь идет о многофункциональной космической системе ретрансляции "Луч". Она насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах.В мае российские космонавты испытали российскую систему связи через эти спутники. Тогда космонавт Александр Скворцов сказал, что передача изображения через российские спутники как у хорошего цифрового телевидения, а голосовая задержка совсем маленькая.Первого июля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что такая связь будет запущена на российском сегменте до конца года.В ноябре оператор российского сегмента станции Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что перешла на обеспечение отечественными средствами связи на двух третях трассы полета МКС - подключены два из трех спутников ретрансляции сигнала.Первый заместитель гендиректора компании "Гонец" Олег Химочко рассказывал РИА Новости, что скорость интернета по новому каналу связи будет составлять до 105 мегабит в секунду.

https://ria.ru/20201130/zapusk-1586887299.html

https://ria.ru/20201121/mks-1585661335.html

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александр скворцов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин