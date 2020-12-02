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В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с "Парламентской газетой" об очередной попытке Кишинева поднять... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:59
2020-12-02T09:19
россия
вадим красносельский
майя санду
обсе
приднестровская молдавская республика
румыния
молдавия
тирасполь
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с "Парламентской газетой" об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему "вывода войск" из региона.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, а также устранить само оружие. Кроме того, она предложила оставить в регионе вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.Красносельский считает, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.По его словам, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые "не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов". Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587200666.html
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россия, вадим красносельский, майя санду, обсе, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, тирасполь, в мире

В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев

02:59 02.12.2020 (обновлено: 09:19 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с "Парламентской газетой" об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему "вывода войск" из региона.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, а также устранить само оружие. Кроме того, она предложила оставить в регионе вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья
Красносельский считает, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.

"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", — заявил собеседник издания.

По его словам, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые "не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов". Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Захарова прокомментировала заявление Санду о российских миротворцах
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
РоссияВадим КрасносельскийМайя СандуОБСЕПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияТираспольВ мире
 
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