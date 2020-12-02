https://ria.ru/20201202/mirotvortsy-1587263712.html

В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев

В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с "Парламентской газетой" об очередной попытке Кишинева поднять... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:59

2020-12-02T02:59

2020-12-02T09:19

россия

вадим красносельский

майя санду

обсе

приднестровская молдавская республика

румыния

молдавия

тирасполь

в мире

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с "Парламентской газетой" об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему "вывода войск" из региона.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, а также устранить само оружие. Кроме того, она предложила оставить в регионе вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.Красносельский считает, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.По его словам, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые "не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов". Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587200666.html

https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587191300.html

россия

приднестровская молдавская республика

румыния

молдавия

тирасполь

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россия, вадим красносельский, майя санду, обсе, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, тирасполь, в мире