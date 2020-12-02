В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
02:59 02.12.2020 (обновлено: 09:19 02.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с "Парламентской газетой" об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему "вывода войск" из региона.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, а также устранить само оружие. Кроме того, она предложила оставить в регионе вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", — заявил собеседник издания.
По его словам, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые "не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов". Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.