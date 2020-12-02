https://ria.ru/20201202/minzdrav-1587267571.html

Дегтярев назначил главу минздрава Хабаровского края

Дегтярев назначил главу минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на должность главы минздрава региона Юрия Бойченко. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:52

2020-12-02T05:52

2020-12-02T06:21

александр витько

детская городская клиническая больница №9 имени г.н. сперанского

юрий бойченко

михаил дегтярев

москва

хабаровск

хабаровский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1400x0_80_0_0_dc79a0568c3469fb21fb0eacc9dbd88b.jpg

ХАБАРОВСК, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на должность главы минздрава региона Юрия Бойченко.С момента объявления конкурса в министерство здравоохранения поступило шесть заявок от соискателей на должность министра. Одна заявка была отклонена в связи с неполным перечнем предоставленных документов. В финальную часть конкурса вышли пять претендентов. Позже по собственному желанию с дистанции сошла еще одна участница. Из четырех кандидатов экспертная комиссия порекомендовала нынешнему главе региона на должность министра именно Бойченко.Бойченко, выпускник хабаровского медуниверситета, до назначения главой минздрава занимал пост замглавврача Детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правительстве края, Бойченко - бывший коллега нынешнего и.о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова. Никонов в столице возглавлял управделами департамента здравоохранения. Бойченко был его заместителем.Дегтярев назначил конкурс на должность нового главы минздрава в октябре, прием заявок завершился 12 ноября. Ранее сообщалось, что итоги станут известны 20 ноября, но этого не произошло. Такой конкурс в регионе проводится впервые. Дегтярев сделал акцент на том, что должность займет местный житель. О кадровых перестановках в министерстве врио губернатора заявил в августе. Тогда же он отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет.

https://ria.ru/20201201/volontery-1587080122.html

москва

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр витько, детская городская клиническая больница №9 имени г.н. сперанского, юрий бойченко, михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, политика