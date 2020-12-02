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Дегтярев назначил главу минздрава Хабаровского края
Дегтярев назначил главу минздрава Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на должность главы минздрава региона Юрия Бойченко. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:52
2020-12-02T06:21
александр витько
детская городская клиническая больница №9 имени г.н. сперанского
юрий бойченко
михаил дегтярев
москва
хабаровск
хабаровский край
политика
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ХАБАРОВСК, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на должность главы минздрава региона Юрия Бойченко.С момента объявления конкурса в министерство здравоохранения поступило шесть заявок от соискателей на должность министра. Одна заявка была отклонена в связи с неполным перечнем предоставленных документов. В финальную часть конкурса вышли пять претендентов. Позже по собственному желанию с дистанции сошла еще одна участница. Из четырех кандидатов экспертная комиссия порекомендовала нынешнему главе региона на должность министра именно Бойченко.Бойченко, выпускник хабаровского медуниверситета, до назначения главой минздрава занимал пост замглавврача Детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правительстве края, Бойченко - бывший коллега нынешнего и.о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова. Никонов в столице возглавлял управделами департамента здравоохранения. Бойченко был его заместителем.Дегтярев назначил конкурс на должность нового главы минздрава в октябре, прием заявок завершился 12 ноября. Ранее сообщалось, что итоги станут известны 20 ноября, но этого не произошло. Такой конкурс в регионе проводится впервые. Дегтярев сделал акцент на том, что должность займет местный житель. О кадровых перестановках в министерстве врио губернатора заявил в августе. Тогда же он отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет.
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александр витько, детская городская клиническая больница №9 имени г.н. сперанского, юрий бойченко, михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев назначил главу минздрава Хабаровского края

05:52 02.12.2020 (обновлено: 06:21 02.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на должность главы минздрава региона Юрия Бойченко.

"Сегодня министром здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев.

С момента объявления конкурса в министерство здравоохранения поступило шесть заявок от соискателей на должность министра. Одна заявка была отклонена в связи с неполным перечнем предоставленных документов. В финальную часть конкурса вышли пять претендентов. Позже по собственному желанию с дистанции сошла еще одна участница. Из четырех кандидатов экспертная комиссия порекомендовала нынешнему главе региона на должность министра именно Бойченко.
Бойченко, выпускник хабаровского медуниверситета, до назначения главой минздрава занимал пост замглавврача Детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правительстве края, Бойченко - бывший коллега нынешнего и.о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова. Никонов в столице возглавлял управделами департамента здравоохранения. Бойченко был его заместителем.
Дегтярев назначил конкурс на должность нового главы минздрава в октябре, прием заявок завершился 12 ноября. Ранее сообщалось, что итоги станут известны 20 ноября, но этого не произошло. Такой конкурс в регионе проводится впервые. Дегтярев сделал акцент на том, что должность займет местный житель. О кадровых перестановках в министерстве врио губернатора заявил в августе. Тогда же он отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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