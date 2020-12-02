https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html

Нарышкин рассказал о работе Менделеева на разведку

Нарышкин рассказал о работе Менделеева на разведку

Великий химик Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, рассказал директор Службы внешней разведки Российской... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T03:34

2020-12-02T03:34

2020-12-02T12:21

россия

дмитрий менделеев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

москва

франция

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Великий химик Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк", декабрьский номер которого посвящен предстоящему в этом месяце 100-летию СВР.Нарышкин отметил, что до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий.До этого агентами отечественной разведки были и другие выдающиеся личности, добавил директор СВР. "Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра Первого. Участники посольства, находясь в других странах, занимались не только политической, но, можно сказать, уже и научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", — отметил Нарышкин.Менделеев в свое время добыл информацию, необходимую для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина. Преимущества этого пороха заключались в том, что при его использовании возрастали дальность стрельбы и ее точность. Пироксилиновый порох первыми изобрели французы, но они ни с кем не желали делиться своими ноу-хау.В России в конце 1880-х годов на Охтенском заводе в Санкт-Петербурге построили опытное производство бездымного пироксилинового пороха для новой трехлинейной винтовки и легких полевых пушек. Но требовалось выпускать такой порох для орудий любого калибра, а это поначалу не удавалось — было много неполадок, произошел даже взрыв пироксилиновой сушилки.Для овладения всеми технологическими нюансами во Францию по заданию российского Военного министерства в 1890 году послали Менделеева. Командировка официально носила чисто научный характер. Во Франции Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками. Ему удалось добыть сведения о том, как французы преодолевали свои ошибки при изготовлении бездымного пороха. Полученная информация затем была реализована при производстве этого вещества в России.

https://ria.ru/20201124/naryshkin-1586177255.html

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583343840.html

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россия, дмитрий менделеев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, франция, санкт-петербург, политика