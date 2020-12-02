https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html
Нарышкин рассказал о работе Менделеева на разведку
Нарышкин рассказал о работе Менделеева на разведку
Великий химик Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, рассказал директор Службы внешней разведки Российской... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T03:34
2020-12-02T03:34
2020-12-02T12:21
россия
дмитрий менделеев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
франция
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Великий химик Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк", декабрьский номер которого посвящен предстоящему в этом месяце 100-летию СВР.Нарышкин отметил, что до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий.До этого агентами отечественной разведки были и другие выдающиеся личности, добавил директор СВР. "Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра Первого. Участники посольства, находясь в других странах, занимались не только политической, но, можно сказать, уже и научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", — отметил Нарышкин.Менделеев в свое время добыл информацию, необходимую для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина. Преимущества этого пороха заключались в том, что при его использовании возрастали дальность стрельбы и ее точность. Пироксилиновый порох первыми изобрели французы, но они ни с кем не желали делиться своими ноу-хау.В России в конце 1880-х годов на Охтенском заводе в Санкт-Петербурге построили опытное производство бездымного пироксилинового пороха для новой трехлинейной винтовки и легких полевых пушек. Но требовалось выпускать такой порох для орудий любого калибра, а это поначалу не удавалось — было много неполадок, произошел даже взрыв пироксилиновой сушилки.Для овладения всеми технологическими нюансами во Францию по заданию российского Военного министерства в 1890 году послали Менделеева. Командировка официально носила чисто научный характер. Во Франции Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками. Ему удалось добыть сведения о том, как французы преодолевали свои ошибки при изготовлении бездымного пороха. Полученная информация затем была реализована при производстве этого вещества в России.
https://ria.ru/20201124/naryshkin-1586177255.html
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583343840.html
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россия, дмитрий менделеев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, франция, санкт-петербург, политика
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Великий химик Дмитрий Менделеев
был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин
в интервью журналу "Историк", декабрьский номер которого посвящен предстоящему в этом месяце 100-летию СВР
.
Нарышкин отметил, что до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий.
"Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они — кто-то в большей, кто-то в меньшей мере — занимались разведывательной деятельностью — политической и военно-стратегической разведкой", — сказал Нарышкин.
До этого агентами отечественной разведки были и другие выдающиеся личности, добавил директор СВР. "Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра Первого. Участники посольства, находясь в других странах, занимались не только политической, но, можно сказать, уже и научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", — отметил Нарышкин.
Менделеев в свое время добыл информацию, необходимую для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина. Преимущества этого пороха заключались в том, что при его использовании возрастали дальность стрельбы и ее точность. Пироксилиновый порох первыми изобрели французы, но они ни с кем не желали делиться своими ноу-хау.
В России в конце 1880-х годов на Охтенском заводе в Санкт-Петербурге
построили опытное производство бездымного пироксилинового пороха для новой трехлинейной винтовки и легких полевых пушек. Но требовалось выпускать такой порох для орудий любого калибра, а это поначалу не удавалось — было много неполадок, произошел даже взрыв пироксилиновой сушилки.
Для овладения всеми технологическими нюансами во Францию
по заданию российского Военного министерства в 1890 году послали Менделеева. Командировка официально носила чисто научный характер. Во Франции Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками. Ему удалось добыть сведения о том, как французы преодолевали свои ошибки при изготовлении бездымного пороха. Полученная информация затем была реализована при производстве этого вещества в России.