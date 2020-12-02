https://ria.ru/20201202/megabak-1587368119.html
Новые площадки "Мегабак" для приема вторсырья открылись в Подмосковье
Новые площадки "Мегабак" для приема вторсырья открылись в Подмосковье
В Московской области появилось 12 новых площадок "Мегабак", которые предназначены для приема вторичного сырья. Точки открылись в городских округах Кашира,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:13
2020-12-02T16:13
2020-12-02T16:14
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Московской области появилось 12 новых площадок "Мегабак", которые предназначены для приема вторичного сырья. Точки открылись в городских округах Кашира, Дубна, Луховицы, Серебряные Пруды, Солнечногорск (три площадки), Богородский, Щелково, Химки и Воскресенск. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский подчеркнул, что в настоящий момент площадки "Мегабак" открыты почти в половине округов Подмосковья."[Площадки организованы] для приема вторичного сырья от населения, и в ближайшее время такие пункты появятся в каждом городском округе Московской области", — пообещал Велиховский.Уточняется, что за время существования проекта в специальные баки для текстиля, стекла, бытовой техники и мебели люди собрали порядка 7 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. Все они были отправлены на вторичную переработку.Программа "Мегабак" стартовала в Московской области в прошлом году. Первые площадки были открыты в Рошале и Балашихе. Адреса пунктов приема вторсырья есть на интерактивной карте сайта проекта.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В Московской области появилось 12 новых площадок "Мегабак", которые предназначены для приема вторичного сырья. Точки открылись в городских округах Кашира, Дубна, Луховицы, Серебряные Пруды, Солнечногорск (три площадки), Богородский, Щелково, Химки и Воскресенск. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.
Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский подчеркнул, что в настоящий момент площадки "Мегабак" открыты почти в половине округов Подмосковья.
"[Площадки организованы] для приема вторичного сырья от населения, и в ближайшее время такие пункты появятся в каждом городском округе Московской области", — пообещал Велиховский.
Уточняется, что за время существования проекта в специальные баки для текстиля, стекла, бытовой техники и мебели люди собрали порядка 7 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. Все они были отправлены на вторичную переработку.
Программа "Мегабак" стартовала в Московской области в прошлом году. Первые площадки были открыты в Рошале и Балашихе. Адреса пунктов приема вторсырья есть на интерактивной карте сайта проекта.