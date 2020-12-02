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Неизвестные осквернили мечеть под Парижем
Неизвестные осквернили мечеть под Парижем
Неизвестные в среду утром осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, ведется следствие, сообщил мэр коммуны Николя Меари. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:35
2020-12-02T21:35
париж
в мире
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ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные в среду утром осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, ведется следствие, сообщил мэр коммуны Николя Меари."Сегодня около 6.15 (8.15 мск) утра была повреждена мечеть Бретеньи", - написал мэр города на своей странице в Facebook. Он указал на то, что автомобиль протаранил ворота и входную дверь мечети. Ворвавшиеся внутрь люди распылили огнетушитель.Мэр города уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и больше никакого ущерба не обнаружено. Ведется расследование.Он отметил, что на данный момент причины произошедшего неизвестны. По словам мэра коммуны, автомобиль, который протаранил двери мечети, возможно, был найден сожженным в соседней коммуне.По информации газеты Ouest France, лица, проникшие в мечеть, сбежали, когда их увидел один из местных жителей, возвращавшийся с работы.
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париж, в мире

Неизвестные осквернили мечеть под Парижем

21:35 02.12.2020
 
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Fotolia / joseph_hilfiger
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ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные в среду утром осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, ведется следствие, сообщил мэр коммуны Николя Меари.
"Сегодня около 6.15 (8.15 мск) утра была повреждена мечеть Бретеньи", - написал мэр города на своей странице в Facebook. Он указал на то, что автомобиль протаранил ворота и входную дверь мечети. Ворвавшиеся внутрь люди распылили огнетушитель.
Мэр города уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и больше никакого ущерба не обнаружено. Ведется расследование.
Он отметил, что на данный момент причины произошедшего неизвестны. По словам мэра коммуны, автомобиль, который протаранил двери мечети, возможно, был найден сожженным в соседней коммуне.
По информации газеты Ouest France, лица, проникшие в мечеть, сбежали, когда их увидел один из местных жителей, возвращавшийся с работы.
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