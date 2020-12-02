https://ria.ru/20201202/mechet-1587425227.html

Неизвестные осквернили мечеть под Парижем

Неизвестные осквернили мечеть под Парижем

Неизвестные в среду утром осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, ведется следствие, сообщил мэр коммуны Николя Меари. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T21:35

2020-12-02T21:35

2020-12-02T21:35

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1400x0_80_0_0_4090528fc1f24336df44876d05354e32.jpg

ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Неизвестные в среду утром осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, ведется следствие, сообщил мэр коммуны Николя Меари."Сегодня около 6.15 (8.15 мск) утра была повреждена мечеть Бретеньи", - написал мэр города на своей странице в Facebook. Он указал на то, что автомобиль протаранил ворота и входную дверь мечети. Ворвавшиеся внутрь люди распылили огнетушитель.Мэр города уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и больше никакого ущерба не обнаружено. Ведется расследование.Он отметил, что на данный момент причины произошедшего неизвестны. По словам мэра коммуны, автомобиль, который протаранил двери мечети, возможно, был найден сожженным в соседней коммуне.По информации газеты Ouest France, лица, проникшие в мечеть, сбежали, когда их увидел один из местных жителей, возвращавшийся с работы.

https://ria.ru/20201122/erdogan-1585783111.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, в мире