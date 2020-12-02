https://ria.ru/20201202/massvacputin-1587391847.html

Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:49

2020-12-02T17:49

2020-12-03T01:37

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587379232_0:66:3193:1862_1400x0_80_0_0_797c581e53a1de87a3e1f79d8242ac9f.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.Во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных центров Минобороны, Путин заявил, что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первыми прививки сделают врачам и учителям.Участница совещания, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала президенту доложить о готовности к началу вакцинации, но Путин ее поправил.По его словам, промышленность и медицина уже готовы "сделать первый шаг".Помимо педагогов и медработников в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями. По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин