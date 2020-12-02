https://ria.ru/20201202/massvacputin-1587391847.html
Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:49
2020-12-02T17:49
2020-12-03T01:37
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.Во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных центров Минобороны, Путин заявил, что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первыми прививки сделают врачам и учителям.Участница совещания, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала президенту доложить о готовности к началу вакцинации, но Путин ее поправил.По его словам, промышленность и медицина уже готовы "сделать первый шаг".Помимо педагогов и медработников в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями. По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой
организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.
Во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных центров Минобороны, Путин заявил, что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первыми прививки сделают врачам и учителям.
Участница совещания, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала президенту доложить о готовности к началу вакцинации, но Путин ее поправил.
"Давайте мы договоримся так. Вы на следующей неделе не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию. Хорошо? Каждый день докладываете, давайте мы начнем работу масштабную. Я понимаю, что вы говорите очень осторожно и все понятно здесь, мы должны соблюдать эти осторожности", — поручил президент.
По его словам, промышленность и медицина уже готовы "сделать первый шаг".
Помимо педагогов и медработников в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями. По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.
Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.
Вакцины от COVID-19
Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ
на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре
(на базе пептидных антигенов).
В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.