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Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:49
2020-12-03T01:37
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.Во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных центров Минобороны, Путин заявил, что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первыми прививки сделают врачам и учителям.Участница совещания, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала президенту доложить о готовности к началу вакцинации, но Путин ее поправил.По его словам, промышленность и медицина уже готовы "сделать первый шаг".Помимо педагогов и медработников в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями. По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин

Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

17:49 02.12.2020 (обновлено: 01:37 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.
Во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных центров Минобороны, Путин заявил, что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первыми прививки сделают врачам и учителям.
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Участница совещания, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала президенту доложить о готовности к началу вакцинации, но Путин ее поправил.
"Давайте мы договоримся так. Вы на следующей неделе не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию. Хорошо? Каждый день докладываете, давайте мы начнем работу масштабную. Я понимаю, что вы говорите очень осторожно и все понятно здесь, мы должны соблюдать эти осторожности", — поручил президент.
По его словам, промышленность и медицина уже готовы "сделать первый шаг".
Помимо педагогов и медработников в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями. По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.
Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.

Вакцины от COVID-19

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).
В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир Путин
 
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