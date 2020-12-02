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"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
Сеть магазинов "Вкусвилл" после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесеней в сливочном масле "Избенка" отправила продукцию из... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:26
2020-12-02T08:26
вкусвилл
роскачество
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общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесеней в сливочном масле "Избенка" отправила продукцию из партии на внеплановую проверку - ее результаты нарушений не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла".Роскачество в среду представило результаты исследования ряда торговых марок сливочного масла на российском рынке. Эксперты организации обнаружили в масле "Избенка" превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Роскачество указало, что их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации.Во "Вкусвилле" сообщили, что получили от Роскачества протоколы исследований продукта сливочное масло "Традиционное" жирностью 82,5%, производства Великолукского молочного комбината. Компания проанализировала полученные результаты проверки и запросила официальный ответ от производителя о проведенном расследовании, исследованиях и принятых корректирующих мерах.В то же время "Вкусвилл" указывает, что несоответствие в масле по содержанию дрожжей и плесеней может быть вызвано несколькими причинами, среди которых - микробиологическая чистота сырья и упаковки, санитарное состояние производственного цеха и оборудования, соблюдение температурных режимов "холодной цепи" на протяжении всего жизненного цикла продукта и условия транспортировки образцов в лабораторию."Таким образом, дрожжи и плесени являются очень "чувствительными" микробиологическими показателями, особенно учитывая натуральный состав продукта без консервантов. Установить истинную причину возникновения несоответствия объективно не представляется возможным, однако нами были предприняты все меры для предотвращения повторения ситуации", - заключили в компании.
https://ria.ru/20201128/produkty-1586760571.html
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вкусвилл, роскачество, еда, общество

"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу

08:26 02.12.2020
 
© Фото : Студия Артемия ЛебедеваНовый дизайн для магазина "ВкусВилл"
Новый дизайн для магазина ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Студия Артемия Лебедева
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесеней в сливочном масле "Избенка" отправила продукцию из партии на внеплановую проверку - ее результаты нарушений не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла".
Роскачество в среду представило результаты исследования ряда торговых марок сливочного масла на российском рынке. Эксперты организации обнаружили в масле "Избенка" превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Роскачество указало, что их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации.
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Во "Вкусвилле" сообщили, что получили от Роскачества протоколы исследований продукта сливочное масло "Традиционное" жирностью 82,5%, производства Великолукского молочного комбината. Компания проанализировала полученные результаты проверки и запросила официальный ответ от производителя о проведенном расследовании, исследованиях и принятых корректирующих мерах.

"К сожалению, на момент получения информации от Роскачества срок годности исследованной партии продукции уже истек, и провести контрольные испытания образца от той же партии не представлялось возможным. Результаты лабораторных исследований от поставщика нарушений не выявили", - отметили в сети.

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"Со своей стороны мы отправили продукцию партии из реализации на внеплановую проверку по микробиологическим показателям в независимую лабораторию. По результатам испытаний нарушений не выявлено", - добавили во "Вкусвилле". При этом ритейлером после получения результатов от Роскачества в рамках регулярного контроля условий производства запланирован аудит Великолукского молочного комбината.

В то же время "Вкусвилл" указывает, что несоответствие в масле по содержанию дрожжей и плесеней может быть вызвано несколькими причинами, среди которых - микробиологическая чистота сырья и упаковки, санитарное состояние производственного цеха и оборудования, соблюдение температурных режимов "холодной цепи" на протяжении всего жизненного цикла продукта и условия транспортировки образцов в лабораторию.
"Таким образом, дрожжи и плесени являются очень "чувствительными" микробиологическими показателями, особенно учитывая натуральный состав продукта без консервантов. Установить истинную причину возникновения несоответствия объективно не представляется возможным, однако нами были предприняты все меры для предотвращения повторения ситуации", - заключили в компании.
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