https://ria.ru/20201202/maslo-1587272231.html

"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу

"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу

Сеть магазинов "Вкусвилл" после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесеней в сливочном масле "Избенка" отправила продукцию из... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:26

2020-12-02T08:26

2020-12-02T08:26

вкусвилл

роскачество

еда

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесеней в сливочном масле "Избенка" отправила продукцию из партии на внеплановую проверку - ее результаты нарушений не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла".Роскачество в среду представило результаты исследования ряда торговых марок сливочного масла на российском рынке. Эксперты организации обнаружили в масле "Избенка" превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Роскачество указало, что их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации.Во "Вкусвилле" сообщили, что получили от Роскачества протоколы исследований продукта сливочное масло "Традиционное" жирностью 82,5%, производства Великолукского молочного комбината. Компания проанализировала полученные результаты проверки и запросила официальный ответ от производителя о проведенном расследовании, исследованиях и принятых корректирующих мерах.В то же время "Вкусвилл" указывает, что несоответствие в масле по содержанию дрожжей и плесеней может быть вызвано несколькими причинами, среди которых - микробиологическая чистота сырья и упаковки, санитарное состояние производственного цеха и оборудования, соблюдение температурных режимов "холодной цепи" на протяжении всего жизненного цикла продукта и условия транспортировки образцов в лабораторию."Таким образом, дрожжи и плесени являются очень "чувствительными" микробиологическими показателями, особенно учитывая натуральный состав продукта без консервантов. Установить истинную причину возникновения несоответствия объективно не представляется возможным, однако нами были предприняты все меры для предотвращения повторения ситуации", - заключили в компании.

https://ria.ru/20201128/produkty-1586760571.html

https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html

https://ria.ru/20201129/nastroenie-1586855524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусвилл, роскачество, еда, общество