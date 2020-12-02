https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html

Названы признаки того, что маску пора менять

Названы признаки того, что маску пора менять

Эксперты перечислили признаки того, что пора выбрасывать многоразовую маску. Об этом сообщает Huffington Post. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T23:09

2020-12-02T23:09

2020-12-02T23:09

медицинские маски

хаффингтон пост

здоровье

воз

бразилия

индия

сша

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты перечислили признаки того, что пора выбрасывать многоразовую маску. Об этом сообщает Huffington Post.Тканевые средства индивидуальной защиты стали хорошей заменой медицинским маскам, которые могут быть причиной загрязнения окружающей среды. Однако из-за многоразового пользования эффективность изделия из ткани при защите от коронавирусной инфекции может значительно снизиться. Опрошенные газетой эксперты рассказали, как определить, что маска устарела и от нее пора избавляться.Пандемия COVID-19 охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, вирусом заразились уже 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона погибли. Больше всего случаев инфицирования выявили в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587428440.html

https://ria.ru/20201202/maski-1587383637.html

бразилия

индия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицинские маски, хаффингтон пост, здоровье, воз, бразилия, индия, сша