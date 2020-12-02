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Названы признаки того, что маску пора менять
Названы признаки того, что маску пора менять
Эксперты перечислили признаки того, что пора выбрасывать многоразовую маску. Об этом сообщает Huffington Post. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T23:09
2020-12-02T23:09
медицинские маски
хаффингтон пост
здоровье
воз
бразилия
индия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты перечислили признаки того, что пора выбрасывать многоразовую маску. Об этом сообщает Huffington Post.Тканевые средства индивидуальной защиты стали хорошей заменой медицинским маскам, которые могут быть причиной загрязнения окружающей среды. Однако из-за многоразового пользования эффективность изделия из ткани при защите от коронавирусной инфекции может значительно снизиться. Опрошенные газетой эксперты рассказали, как определить, что маска устарела и от нее пора избавляться.Пандемия COVID-19 охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, вирусом заразились уже 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона погибли. Больше всего случаев инфицирования выявили в&nbsp;США,&nbsp;Индии&nbsp;и&nbsp;Бразилии.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587428440.html
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медицинские маски, хаффингтон пост, здоровье, воз, бразилия, индия, сша

Названы признаки того, что маску пора менять

23:09 02.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПошив защитных масок
Пошив защитных масок - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты перечислили признаки того, что пора выбрасывать многоразовую маску. Об этом сообщает Huffington Post.
Тканевые средства индивидуальной защиты стали хорошей заменой медицинским маскам, которые могут быть причиной загрязнения окружающей среды. Однако из-за многоразового пользования эффективность изделия из ткани при защите от коронавирусной инфекции может значительно снизиться. Опрошенные газетой эксперты рассказали, как определить, что маска устарела и от нее пора избавляться.
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  1. 1
    Изношенные резинки – важнейший сигнал для утилизации средства защиты. Из-за растянутых и слабых креплений защитная ткань не будет прилегать плотно к лицу, что значительно увеличит риск заражения.
  2. 2
    Никогда не используйте маску с разрывами ткани, дырками и торчащими нитками. Эти бреши могут стать местом, откуда вирус проникнет в организм.
  3. 3
    Специалисты рекомендуют также выбросить маску, если на ней есть пятна даже после стирки. Независимо от того, появились ли они от пролитого кофе или косметики, следует избавиться от устаревшего средства защиты.
  4. 4
    Истончение ткани может стать причиной проникновения вируса в организм. Если через маску можно задуть свечку или увидеть дым от дыхания на холоде, значит она износилась. Такое средство защиты стоит заменить.
  5. 5
    Если вы неправильно постирали маску или исчерпали лимит в 30 стирок, значит пора избавляться от нее. Не все средства защиты можно закинуть в стиральную машинку. Если в инструкции сказано, что маску нужно чистить вручную, лучше следовать этому правилу. Тканевую маску можно надевать не более 30 раз, предварительно постирав ее перед каждым ношением.
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Медицинские маскиХаффингтон ПостЗдоровьеВОЗБразилияИндияСША
 
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