https://ria.ru/20201202/maski-1587383637.html

ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях

ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:06

2020-12-02T17:06

2020-12-02T17:06

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь спортом, и не использовать маски с воздушными клапанами.Согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать. Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.В то же время рекомендуется носить маски как дополнительное средство защиты в очагах заражений как внутри помещений, так и на улице, если невозможно соблюсти дистанцию как минимум в 1 метр. Маски необходимы и при посещении больниц и других лечебных учреждений. Внутри помещений маски обязательны в случаях, если помещение плохо проветривается.Также рекомендуется носить маску дома, когда вы принимаете гостей и не можете соблюдать с ними дистанцию, или помещение не проветривается.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html

https://ria.ru/20201125/shtraf-1586245373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, в мире