https://ria.ru/20201202/maski-1587383637.html
ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:06
2020-12-02T17:06
2020-12-02T17:06
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587044879_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dd4c0146c812958d3488e62392a0b26f.jpg
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь спортом, и не использовать маски с воздушными клапанами.Согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать. Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.В то же время рекомендуется носить маски как дополнительное средство защиты в очагах заражений как внутри помещений, так и на улице, если невозможно соблюсти дистанцию как минимум в 1 метр. Маски необходимы и при посещении больниц и других лечебных учреждений. Внутри помещений маски обязательны в случаях, если помещение плохо проветривается.Также рекомендуется носить маску дома, когда вы принимаете гостей и не можете соблюдать с ними дистанцию, или помещение не проветривается.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html
https://ria.ru/20201125/shtraf-1586245373.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587044879_480:227:2908:2048_1400x0_80_0_0_efe8953d777c9748f9120fc6d460f133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ
теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь спортом, и не использовать маски с воздушными клапанами.
Согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать. Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.
Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.
ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.
В то же время рекомендуется носить маски как дополнительное средство защиты в очагах заражений как внутри помещений, так и на улице, если невозможно соблюсти дистанцию как минимум в 1 метр. Маски необходимы и при посещении больниц и других лечебных учреждений. Внутри помещений маски обязательны в случаях, если помещение плохо проветривается.
Также рекомендуется носить маску дома, когда вы принимаете гостей и не можете соблюдать с ними дистанцию, или помещение не проветривается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф