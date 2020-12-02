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ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:06
2020-12-02T17:06
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь спортом, и не использовать маски с воздушными клапанами.Согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать. Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.В то же время рекомендуется носить маски как дополнительное средство защиты в очагах заражений как внутри помещений, так и на улице, если невозможно соблюсти дистанцию как минимум в 1 метр. Маски необходимы и при посещении больниц и других лечебных учреждений. Внутри помещений маски обязательны в случаях, если помещение плохо проветривается.Также рекомендуется носить маску дома, когда вы принимаете гостей и не можете соблюдать с ними дистанцию, или помещение не проветривается.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html
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воз, в мире

ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях

17:06 02.12.2020
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПрохожие на одной из улиц в Риме
Прохожие на одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок, в ВОЗ теперь советуют не надевать маски, если вы активно занимаетесь спортом, и не использовать маски с воздушными клапанами.
Согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать. Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.
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Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.
ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.
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В то же время рекомендуется носить маски как дополнительное средство защиты в очагах заражений как внутри помещений, так и на улице, если невозможно соблюсти дистанцию как минимум в 1 метр. Маски необходимы и при посещении больниц и других лечебных учреждений. Внутри помещений маски обязательны в случаях, если помещение плохо проветривается.
Также рекомендуется носить маску дома, когда вы принимаете гостей и не можете соблюдать с ними дистанцию, или помещение не проветривается.
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