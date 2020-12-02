https://ria.ru/20201202/mask-1587358959.html

Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19

Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19

Основатель SpaceX Илон Маск заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел коронавирусом, хотя ранее сообщал, что... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:35

2020-12-02T15:35

2020-12-02T15:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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сша

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел коронавирусом, хотя ранее сообщал, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты.Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.В ходе конференции в Берлине глава минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac. "Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться", - заявил Шпан."Ну, у меня уже был COVID, так что...", - ответил Маск. Видеозапись мероприятия размещена в интернете.Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19.Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/sprey-1587348318.html

германия

сша

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, илон маск, tesla motors, spacex, германия, сша, в мире