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Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19
Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19
Основатель SpaceX Илон Маск заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел коронавирусом, хотя ранее сообщал, что... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:35
2020-12-02T15:35
2020-12-02T15:35
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коронавирус covid-19
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spacex
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел коронавирусом, хотя ранее сообщал, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты.Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.В ходе конференции в Берлине глава минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac. "Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться", - заявил Шпан."Ну, у меня уже был COVID, так что...", - ответил Маск. Видеозапись мероприятия размещена в интернете.Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19.Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, илон маск, tesla motors, spacex, германия, сша, в мире
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Основатель SpaceX Илон Маск
заявил на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел коронавирусом, хотя ранее сообщал, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты.
Ранее Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.
В ходе конференции в Берлине глава минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно лично обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac. "Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться", - заявил Шпан.
"Ну, у меня уже был COVID, так что...", - ответил Маск. Видеозапись мероприятия размещена в интернете.
Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против COVID-19.
Ранее Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.