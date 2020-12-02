https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html

ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:14

2020-12-02T15:14

2020-12-02T17:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

маргарет харрис

воз

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.В новых рекомендациях ВОЗ говорится, что теперь маски нужно носить и на улице, если невозможно соблюдать безопасную дистанцию как минимум в метр. Внутри помещений средства защиты нужны, если они плохо проветриваются. Эксперты организации также советуют воспользоваться маской, если вентиляция хорошая, но держаться на расстоянии от другого человека не получается.Изделия с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, поскольку они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. В то же время лучше носить экран, чем ничего, добавили в организации.Не пользоваться маской безопасно лишь при занятиях спортом.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 2,3 миллиона человек, из которых свыше 1,8 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 41 тысячи человек. За последние сутки выявили 25,3 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маргарет харрис, воз