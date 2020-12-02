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https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:14
2020-12-02T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
воз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.В новых рекомендациях ВОЗ говорится, что теперь маски нужно носить и на улице, если невозможно соблюдать безопасную дистанцию как минимум в метр. Внутри помещений средства защиты нужны, если они плохо проветриваются. Эксперты организации также советуют воспользоваться маской, если вентиляция хорошая, но держаться на расстоянии от другого человека не получается.Изделия с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, поскольку они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. В то же время лучше носить экран, чем ничего, добавили в организации.Не пользоваться маской безопасно лишь при занятиях спортом.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 2,3 миллиона человек, из которых свыше 1,8 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 41 тысячи человек. За последние сутки выявили 25,3 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, маргарет харрис, воз

ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

15:14 02.12.2020 (обновлено: 17:02 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки в защитных масках выходят у станции Московского метрополитена.
Девушки в защитных масках выходят у станции Московского метрополитена. - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.
В новых рекомендациях ВОЗ говорится, что теперь маски нужно носить и на улице, если невозможно соблюдать безопасную дистанцию как минимум в метр. Внутри помещений средства защиты нужны, если они плохо проветриваются. Эксперты организации также советуют воспользоваться маской, если вентиляция хорошая, но держаться на расстоянии от другого человека не получается.
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Изделия с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.
ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, поскольку они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. В то же время лучше носить экран, чем ничего, добавили в организации.
Не пользоваться маской безопасно лишь при занятиях спортом.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 2,3 миллиона человек, из которых свыше 1,8 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 41 тысячи человек. За последние сутки выявили 25,3 тысячи новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисВОЗ
 
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