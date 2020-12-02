https://ria.ru/20201202/markirovka-1587360463.html

Маркировка лекарств: через тернии к защите от фальсификата

Маркировка лекарств: через тернии к защите от фальсификата

Маркировка лекарств, которая в обязательном порядке была запущена в России в этом году, преследует благую цель: обеспечить прозрачность фармацевтического рынка, РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:43

2020-12-02T15:43

2020-12-02T15:43

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алишер усманов

общество

экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Маркировка лекарств, которая в обязательном порядке была запущена в России в этом году, преследует благую цель: обеспечить прозрачность фармацевтического рынка, гарантировать возможность узнать весь путь препарата — от производителя до аптеки или больницы. Система сложна, и ее внедрение, к сожалению, не обходится без сложностей. О целях, особенностях и нюансах работы системы маркировки лекарств — в материале РИА Новости.Ровно три года назад, в конце ноября 2017 года, Всемирная организация здравоохранения представила исследование о проблеме контрафактных лекарственных препаратов. Эксперты организации отмечали, что каждый десятый препарат на рынках развивающихся стран со средним и низким уровнем дохода является фальсифицированным или ненадлежащего качества.ВОЗ призывала власти стран принять меры для решения проблемы поддельных лекарств. Совпадение или нет, но как раз в 2017 году Россия начала эксперимент по добровольной маркировке лекарств для ограниченного набора препаратов. А с 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками.О маркировкеСистема маркировки, оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий холдингу USM Алишера Усманова, госкорпорации Ростех, а также "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого, должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через специальное мобильное приложение.Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Ее обязаны наносить на упаковку лекарства производители и импортеры. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности — в ноябре доля таких препаратов в России пока оценивалась в 85-90%.Масштабы нелегального рынкаКрасноречивая цитата генерального директора ВОЗ показывает общечеловеческую сторону проблемы наличия фальсифицированных лекарств. Но есть и вполне материальная сторона: люди действительно могут потратиться на приобретение препаратов, которые на деле являются некачественными.ВОЗ в своем исследовании приводила оценки рынка лекарств развивающихся стран: это порядка 300 миллиардов долларов. Таким образом, если каждый десятый препарат в этих странах - некачественный или фальсифицированный, оборот таких лекарств может составлять 30 миллиардов долларов.Председатель "Общественной потребительской инициативы" напоминает: периодически появляются новости о выявлении партий поддельных лекарств или о нелегальном сбыте похищенных препаратов, которые предназначались для поставки в медицинские учреждения.Об одной из громких историй стало известно совсем недавно: в рамках расследования уголовного дела о хищении лекарств для онкобольных в Санкт-Петербурге было изъято около 30 миллионов рублей и ста золотых слитков. По версии следствия, препараты для лечения онкобольных похищались в медицинских организациях - на сумму около 100 миллионов рублей за 5 лет - и впоследствии перепродавались оптом и в розницу.Причем проблема имеет место как в России, так и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ведь, как указывает первый вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов, рынок союза - открытый, и товары свободно перемещаются между странами.По его словам, маркировка продукции совершенно точно может помочь с проблемой фальсифицированных или похищенных лекарств. "Потому что она четко прослеживает путь лекарств от производства до места реализации. И мы как потребители можем получить всю информацию о препарате, который покупаем", - добавляет первый вице-президент ассоциации.Ложка дегтяОднако путь к светлому будущему не лишен изъянов. В информационных системах случаются сбои, в системе маркировки лекарств сбой произошел совсем недавно. К сожалению, это наложилось на повышенный спрос россиян на лекарства - помимо сезонного роста заболеваемости вирусными заболеваниями, масла в огонь подлил коронавирус.Участники фармацевтического рынка в октябре стали сообщать о проблемах при работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. В конце октября было принято решение перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы, в первую очередь, в аптечном и дистрибьюторском звене.В такой экстраординарной ситуации объяснимо желание найти виноватых в появлении сбоев. По мнению главы представительства компании Antares Vision в России (поставщик технологических решений для систем прослеживаемости) Павла Булгакова, если смотреть на техническую сторону, то появление проблем в системе связано не с действиями какой-то одной стороны. С другой стороны, добавляет он, участники оборота лекарств показали слабую методологическую и управленческую готовность к внедрению маркировки. "Проводя аудит, мы увидели: такое огромное количество ненужных, некорректных сообщений генерируется на стороне производителей и дистрибьюторов, что они явным образом невольно "поучаствовали" в создании ситуации фактического коллапса, перегружая систему и поддержку оператора", - поясняет Булгаков.Представитель Antares Vision указывает, что, благодаря маркировке, "на стороне производителей стали явно видны проблемы, которые раньше решались различными внутренними маневрами, в частности, вопрос неполного соответствия требованиям регуляторов или стандартов надлежащей производственной практики". "Примеров много - это и нарушение последовательности действий или документального оформления при отгрузках", - отмечает собеседник агентства.Перевод системы маркировки в уведомительный режим в целом позволил устранить проблемы, которые возникали у участников рынка с партиями препаратов. В середине ноября Минпромторг РФ отмечал, что система маркировки лекарственных препаратов после ее упрощения уже не влияет на доступность лекарств и скорость их поставок. "После введения уведомительного порядка все ключевые проблемы, связанные с маркировкой, устранены", - подтвердили в "Аптечной сети 36,6".

https://ria.ru/20131026/972789752.html

https://ria.ru/20201012/khischenie-1579386064.html

https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html

https://ria.ru/20201116/markirovka-1584816851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, ростех, алишер усманов, общество, экономика