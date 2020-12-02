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Суд арестовал "поволжского маньяка"
Суд арестовал "поволжского маньяка"
Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова до 27 января, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:11
2020-12-02T17:56
следственный комитет россии (ск рф)
дело "поволжского маньяка"
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова до 27 января, передаёт корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 27 января 2021 года", - сказал судья.Тагиров просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться от следствия, а хочет во время следствия побыть с семьёй.Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты по ДНК-тестам выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало также совпадение следов обуви нападавшего и стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров работает слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.В среду подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.Ранее на видео, опубликованном МВД, Тагиров говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, он представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал их сбережения.
https://ria.ru/20201201/manyak-1587174811.html
https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html
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следственный комитет россии (ск рф), дело "поволжского маньяка", республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Суд арестовал "поволжского маньяка"

17:11 02.12.2020 (обновлено: 17:56 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова до 27 января, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 27 января 2021 года", - сказал судья.
Тагиров просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться от следствия, а хочет во время следствия побыть с семьёй.
Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты по ДНК-тестам выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало также совпадение следов обуви нападавшего и стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров работает слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:35
"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве
В среду подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.
Ранее на видео, опубликованном МВД, Тагиров говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, он представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал их сбережения.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 20:47
Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
 
Следственный комитет России (СК РФ)Дело "поволжского маньяка"Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
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