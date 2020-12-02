https://ria.ru/20201202/manyak-1587383817.html

Суд арестовал "поволжского маньяка"

Суд арестовал "поволжского маньяка"

Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова до 27 января, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:11

2020-12-02T17:11

2020-12-02T17:56

следственный комитет россии (ск рф)

дело "поволжского маньяка"

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова до 27 января, передаёт корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 27 января 2021 года", - сказал судья.Тагиров просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться от следствия, а хочет во время следствия побыть с семьёй.Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты по ДНК-тестам выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало также совпадение следов обуви нападавшего и стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров работает слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.В среду подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.Ранее на видео, опубликованном МВД, Тагиров говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, он представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал их сбережения.

https://ria.ru/20201201/manyak-1587174811.html

https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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следственный комитет россии (ск рф), дело "поволжского маньяка", республика татарстан (татарстан), казань, происшествия