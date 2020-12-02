https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html

Лукашенко заявил, что НАТО хочет "захватить западные белорусские земли"

Лукашенко заявил, что НАТО хочет "захватить западные белорусские земли"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель". РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:36

2020-12-02T16:36

2020-12-02T17:26

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель".На прошлой неделе Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявил, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" республики."В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель", - приводит Sputnik Беларусь заявление Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил глава государства.Касаясь обострения ситуации в Белоруссии, Лукашенко заявил, что его причиной стало внешнее вмешательство. "Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201202/nato-1587317550.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html

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александр лукашенко, нато, одкб, белоруссия, в мире