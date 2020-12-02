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Лукашенко заявил, что НАТО хочет "захватить западные белорусские земли"
Лукашенко заявил, что НАТО хочет "захватить западные белорусские земли"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:36
2020-12-02T17:26
александр лукашенко
нато
одкб
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель".На прошлой неделе Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявил, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" республики."В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель", - приводит Sputnik Беларусь заявление Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил глава государства.Касаясь обострения ситуации в Белоруссии, Лукашенко заявил, что его причиной стало внешнее вмешательство. "Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20201202/nato-1587317550.html
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александр лукашенко, нато, одкб, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что НАТО хочет "захватить западные белорусские земли"

16:36 02.12.2020 (обновлено: 17:26 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для "захвата западных белорусских земель".
На прошлой неделе Лукашенко, ссылаясь на информацию, которая была получена им от белорусских спецслужб, заявил, что Варшава ранее просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" республики.
"В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель", - приводит Sputnik Беларусь заявление Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил глава государства.
Касаясь обострения ситуации в Белоруссии, Лукашенко заявил, что его причиной стало внешнее вмешательство. "Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
12:41
Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
13:41
Лукашенко заявил об "оголтелом поведении" Польши в отношении Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоНАТООДКББелоруссияВ мире
 
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