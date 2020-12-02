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Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща бороться с внешними угрозами
Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща бороться с внешними угрозами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща работать против внешних угроз, а не думать, что события в Белоруссии - это "не у нас". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:20
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща работать против внешних угроз, а не думать, что события в Белоруссии - это "не у нас".Как передает Sputnik Белоруссия, в среду белорусский президент, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, высказал уверенность, что странам организации надо сообща работать против внешних угроз, используя в том числе и белорусский опыт. "Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными", - сказал он.Белорусский президент обратил внимание, что основой единства государств является экономическое сотрудничество. "Будем мы видеть друг друга в экономике, как мы давно поставили перед собой цель в рамках Евразийского экономического союза, значит, сохранимся. Нет - президент России точно об этом сказал - поодиночке разберут и используют", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии заявил о давних планах западных стран создать санитарный пояс между ЕС и Россией. "Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят, - это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас", - предупредил Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия &gt;&gt;
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одкб, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща бороться с внешними угрозами

16:20 02.12.2020 (обновлено: 16:38 02.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща работать против внешних угроз, а не думать, что события в Белоруссии - это "не у нас".
Как передает Sputnik Белоруссия, в среду белорусский президент, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, высказал уверенность, что странам организации надо сообща работать против внешних угроз, используя в том числе и белорусский опыт. "Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными", - сказал он.
Белорусский президент обратил внимание, что основой единства государств является экономическое сотрудничество. "Будем мы видеть друг друга в экономике, как мы давно поставили перед собой цель в рамках Евразийского экономического союза, значит, сохранимся. Нет - президент России точно об этом сказал - поодиночке разберут и используют", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил о давних планах западных стран создать санитарный пояс между ЕС и Россией. "Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят, - это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас", - предупредил Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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