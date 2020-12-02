Лукашенко заявил об "оголтелом поведении" Польши в отношении Белоруссии
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела, и обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска.
"Беларусь в 2020 году испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества", - сказал Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
По словам президента, "на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Беларуси". "Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности: уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что "особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси". "Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - добавил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.