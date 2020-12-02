https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html

Лукашенко заявил об "оголтелом поведении" Польши в отношении Белоруссии

Лукашенко заявил об "оголтелом поведении" Польши в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела, и обвинил Польшу и страны Балтии в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:41

2020-12-02T13:41

2020-12-02T13:41

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

одкб

польша

чехия

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела, и обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска."Беларусь в 2020 году испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества", - сказал Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".По словам президента, "на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Беларуси". "Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности: уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки", - подчеркнул белорусский лидер.Он отметил, что "особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси". "Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586642906.html

https://ria.ru/20201202/nato-1587317550.html

https://ria.ru/20201127/belorussiya-1586642086.html

польша

чехия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, одкб, польша, чехия, белоруссия, сша, в мире