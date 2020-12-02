https://ria.ru/20201202/lottery-1587386847.html

Женщина выиграла в лотерею, выбирая одни и те же числа 20 лет подряд

Женщина выиграла в лотерею, выбирая одни и те же числа 20 лет подряд

Жительница Австралии выиграла в лотерею более 700 тысяч долларов, выбирая в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 20 лет, сообщает UPI. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:20

2020-12-02T17:20

2020-12-02T17:20

австралия

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жительница Австралии выиграла в лотерею более 700 тысяч долларов, выбирая в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 20 лет, сообщает UPI.Женщина рассказала, что не следила за розыгрышем лотереи и о выигрыше узнала, просканировав свой в билет в магазине.По словам австралийки, выигранную сумму она намерена разделить с двумя сыновьями и их семьями.

https://ria.ru/20201123/udacha-1585831988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, общество