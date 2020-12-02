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Женщина выиграла в лотерею, выбирая одни и те же числа 20 лет подряд
Женщина выиграла в лотерею, выбирая одни и те же числа 20 лет подряд
Жительница Австралии выиграла в лотерею более 700 тысяч долларов, выбирая в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 20 лет, сообщает UPI. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:20
2020-12-02T17:20
австралия
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жительница Австралии выиграла в лотерею более 700 тысяч долларов, выбирая в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 20 лет, сообщает UPI.Женщина рассказала, что не следила за розыгрышем лотереи и о выигрыше узнала, просканировав свой в билет в магазине.По словам австралийки, выигранную сумму она намерена разделить с двумя сыновьями и их семьями.
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австралия, общество

Женщина выиграла в лотерею, выбирая одни и те же числа 20 лет подряд

17:20 02.12.2020
 
© Depositphotos / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / Zentilia
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жительница Австралии выиграла в лотерею более 700 тысяч долларов, выбирая в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 20 лет, сообщает UPI.
Женщина рассказала, что не следила за розыгрышем лотереи и о выигрыше узнала, просканировав свой в билет в магазине.
"Мой покойный муж выбрал эти числа много лет назад. Я не знаю, почему он выбрал именно их, но с тех пор мы играем только на них", - объяснила она.
По словам австралийки, выигранную сумму она намерена разделить с двумя сыновьями и их семьями.
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