https://ria.ru/20201202/krym-1587424120.html
Австрийский архитектор резко ответил на критику из-за работы в Крыму
Австрийский архитектор резко ответил на критику из-за работы в Крыму
Специалист австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс ответил на критику немецкого издания Süddeutsche Zeitung за проектировку культурных... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:27
2020-12-02T21:27
2020-12-02T21:27
россия
владимир путин
германия
австрия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалист австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс ответил на критику немецкого издания Süddeutsche Zeitung за проектировку культурных центров в Крыму и Сибири.Журналист Герхард Матциг, в своей статье упрекает Прикса за участие в крупных проектах по возведению домов культуры в России, в том числе и в Крыму. По его мнению, знаменитое архитектурное бюро не должно строить на полуострове, который Запад считает "аннексированным".В Севастополе по проекту бюро Coop Himmelb(l)au построят многофункциональное здание для оперного, балетного и драматического театров. А в городе Кемерово по проекту Прикса возведут кластер искусств, объединяющий в себе музей и театр.Матциг связался с Вольфом Приксом, чтобы получить его комментарий по этим крупным заказам. На вопрос журналиста о том, почему архитектор "строит для Путина", Прикс ответил, что заказчик не Путин, а Российская Федерация, и что "это объект культуры, а не казарма".Прикс также указал на лицемерие и двойную мораль своих критиков."Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири", — сказал он.При этом сам журналист, несмотря на свою антироссийскую позицию, согласился с Приксом."Действительно нелегко найти известных архитекторов, которые отказались бы от двух эффектных культурных центров", — заметил Матциг.Он добавил, что широкомасштабные архитектурные проекты в области культуры должны быть реализованы в России до 2023 года. По словам автора статьи, если это удастся сделать, то этими рекордными сроками придется "со стыдом восхититься".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, германия, австрия, республика крым
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Специалист австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс ответил на критику немецкого издания Süddeutsche Zeitung
за проектировку культурных центров в Крыму и Сибири.
Журналист Герхард Матциг, в своей статье упрекает Прикса за участие в крупных проектах по возведению домов культуры в России, в том числе и в Крыму. По его мнению, знаменитое архитектурное бюро не должно строить на полуострове, который Запад считает "аннексированным".
В Севастополе
по проекту бюро Coop Himmelb(l)au построят многофункциональное здание для оперного, балетного и драматического театров. А в городе Кемерово
по проекту Прикса возведут кластер искусств, объединяющий в себе музей и театр.
Матциг связался с Вольфом Приксом, чтобы получить его комментарий по этим крупным заказам. На вопрос журналиста о том, почему архитектор "строит для Путина
", Прикс ответил, что заказчик не Путин, а Российская Федерация
, и что "это объект культуры, а не казарма".
"Пока у меня есть возможность реализовать то, что хочет построить Coop Himmelb(l)au, а не Путин, я буду это делать", — отметил специалист.
Прикс также указал на лицемерие и двойную мораль своих критиков.
"Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири", — сказал он.
При этом сам журналист, несмотря на свою антироссийскую позицию, согласился с Приксом.
"Действительно нелегко найти известных архитекторов, которые отказались бы от двух эффектных культурных центров", — заметил Матциг.
Он добавил, что широкомасштабные архитектурные проекты в области культуры должны быть реализованы в России до 2023 года. По словам автора статьи, если это удастся сделать, то этими рекордными сроками придется "со стыдом восхититься".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>