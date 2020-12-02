https://ria.ru/20201202/krov-1586998941.html

Гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных

Гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных

Врачи в Якутии установили пациенту сенсор для удаленного контроля уровня сахара в крови. Так врач будет понимать, как меняются показатели в течение дня, и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

2020-12-02T12:08

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врачи в Якутии установили пациенту сенсор для удаленного контроля уровня сахара в крови. Так врач будет понимать, как меняются показатели в течение дня, и сможет подобрать адекватную терапию. Якутия стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где внедряется такая технология, сообщается на информационном портале республики.Сенсор устанавливается подкожно и передает информацию об уровне глюкозы на считывающее устройство и далее в приложение на смартфон пациента. Больной сможет забыть о глюкометре, теперь все данные будут доступны одновременно пациенту и врачу. Аппарат измеряет показатели каждые несколько минут."С его сотового телефона оповещения о низком или высоком уровне сахара в крови передаются на компьютер врача. Благодаря непрерывному мониторингу врач-эндокринолог на своем рабочем месте сможет делать выводы о реальных изменениях сахара крови, происходящих у пациента в течение дня, и может дать рекомендации по оптимизации сахароснижающей терапии, а также по рациону питания", — сообщает на сайте.Удаленный мониторинг даст врачу возможность подбирать адекватную терапию, чтобы пациент принимал именно тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы.По словам исполняющей обязанности заведующей эндокринологическим диспансером Якутской республиканской клинической больницы Оксаны Захаровой, планируется набирать новых пациентов, которым будут устанавливаться сенсоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/diabet-1584780199.html

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хорошие новости, дальний восток, общество