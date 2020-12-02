Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201202/krov-1586998941.html
Гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных
Гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных
Врачи в Якутии установили пациенту сенсор для удаленного контроля уровня сахара в крови. Так врач будет понимать, как меняются показатели в течение дня, и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:00
2020-12-02T12:08
хорошие новости
хорошие новости
дальний восток
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586996078_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_aa41e4b6443ecd3ceb9f1d70070bb71b.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врачи в Якутии установили пациенту сенсор для удаленного контроля уровня сахара в крови. Так врач будет понимать, как меняются показатели в течение дня, и сможет подобрать адекватную терапию. Якутия стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где внедряется такая технология, сообщается на информационном портале республики.Сенсор устанавливается подкожно и передает информацию об уровне глюкозы на считывающее устройство и далее в приложение на смартфон пациента. Больной сможет забыть о глюкометре, теперь все данные будут доступны одновременно пациенту и врачу. Аппарат измеряет показатели каждые несколько минут."С его сотового телефона оповещения о низком или высоком уровне сахара в крови передаются на компьютер врача. Благодаря непрерывному мониторингу врач-эндокринолог на своем рабочем месте сможет делать выводы о реальных изменениях сахара крови, происходящих у пациента в течение дня, и может дать рекомендации по оптимизации сахароснижающей терапии, а также по рациону питания", — сообщает на сайте.Удаленный мониторинг даст врачу возможность подбирать адекватную терапию, чтобы пациент принимал именно тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы.По словам исполняющей обязанности заведующей эндокринологическим диспансером Якутской республиканской клинической больницы Оксаны Захаровой, планируется набирать новых пациентов, которым будут устанавливаться сенсоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/diabet-1584780199.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586996078_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8c99c957454b8b6f60a8235b113aac30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, дальний восток, общество

Гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных

08:00 02.12.2020 (обновлено: 12:08 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врачи в Якутии установили пациенту сенсор для удаленного контроля уровня сахара в крови. Так врач будет понимать, как меняются показатели в течение дня, и сможет подобрать адекватную терапию. Якутия стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где внедряется такая технология, сообщается на информационном портале республики.
Сенсор устанавливается подкожно и передает информацию об уровне глюкозы на считывающее устройство и далее в приложение на смартфон пациента. Больной сможет забыть о глюкометре, теперь все данные будут доступны одновременно пациенту и врачу. Аппарат измеряет показатели каждые несколько минут.
"С его сотового телефона оповещения о низком или высоком уровне сахара в крови передаются на компьютер врача. Благодаря непрерывному мониторингу врач-эндокринолог на своем рабочем месте сможет делать выводы о реальных изменениях сахара крови, происходящих у пациента в течение дня, и может дать рекомендации по оптимизации сахароснижающей терапии, а также по рациону питания", — сообщает на сайте.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 10:22
Ученые нашли связь между диабетом и употреблением популярного продукта
Удаленный мониторинг даст врачу возможность подбирать адекватную терапию, чтобы пациент принимал именно тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы.
По словам исполняющей обязанности заведующей эндокринологическим диспансером Якутской республиканской клинической больницы Оксаны Захаровой, планируется набирать новых пациентов, которым будут устанавливаться сенсоры.
 
Хорошие новостиХорошие новостиДальний ВостокОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния