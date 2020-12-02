https://ria.ru/20201202/kovid-1587296632.html
Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его обнаружили в Китае
Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его обнаружили в Китае
Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:10
2020-12-02T11:10
2020-12-02T11:14
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.Официальные лица в Китае впервые сообщили о загадочных случаях пневмонии в Ухане, которая, как оказалось, была вызвана новым коронавирсуом, 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая. Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2: 39 — в Калифорнии, и 67 — в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине.Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые."Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", — пишут авторы статьи.Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом. Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител — возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года. Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции и Италии, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.Ученые планируют продолжить исследование, связавшись с людьми, чья кровь показала наличие антител, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.Кроме того, авторы надеются найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587118633.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США
в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае
объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована
в журнале Clinical Infectious Diseases.
Официальные лица в Китае впервые сообщили о загадочных случаях пневмонии в Ухане
, которая, как оказалось, была вызвана новым коронавирсуом, 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон
, недавно прибывшего из Китая.
Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.
Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2: 39 — в Калифорнии
, и 67 — в Коннектикуте
, Айове
, Массачусетсе
, Мичигане
, Род-Айленде
и Висконсине
.
Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.
"Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", — пишут авторы статьи.
Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом.
Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител — возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года.
Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции
и Италии
, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.
Ученые планируют продолжить исследование, связавшись с людьми, чья кровь показала наличие антител, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.
Кроме того, авторы надеются найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.