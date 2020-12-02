Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201202/kovid-1587296632.html
Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его обнаружили в Китае
Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его обнаружили в Китае
Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:10
2020-12-02T11:14
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_0:55:3121:1811_1400x0_80_0_0_964826ad661307c92b8b87532f8e754f.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.Официальные лица в Китае впервые сообщили о загадочных случаях пневмонии в Ухане, которая, как оказалось, была вызвана новым коронавирсуом, 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая. Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2: 39 — в Калифорнии, и 67 — в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине.Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые."Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", — пишут авторы статьи.Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом. Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител — возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года. Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции и Италии, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.Ученые планируют продолжить исследование, связавшись с людьми, чья кровь показала наличие антител, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.Кроме того, авторы надеются найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587118633.html
https://ria.ru/20201130/kovid-1586974123.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_42:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_41de86f859e80a3f20cf324f906308eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша

Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его обнаружили в Китае

11:10 02.12.2020 (обновлено: 11:14 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.
Официальные лица в Китае впервые сообщили о загадочных случаях пневмонии в Ухане, которая, как оказалось, была вызвана новым коронавирсуом, 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая.
Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.
Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2: 39 — в Калифорнии, и 67 — в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине.
Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.
Реснитчатые ​​клетки обонятельной слизистой оболочки, инфицированные вирусом SARS-CoV-2 (красный), под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 12:00РИА Наука
Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг
"Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", — пишут авторы статьи.
Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом.
Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител — возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года.
Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции и Италии, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.
Ученые планируют продолжить исследование, связавшись с людьми, чья кровь показала наличие антител, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.
Кроме того, авторы надеются найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.
Медицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:56РИА Наука
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию
 
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния