Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/kosachev-1587281570.html
Косачев прокомментировал заявление командующего силами США в Японии
Косачев прокомментировал заявление командующего силами США в Японии
Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:52
2020-12-02T09:52
есихидэ суга
россия
константин косачев
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/64/1555146498_0:141:3090:1879_1400x0_80_0_0_53a93238ff72f839433b19afa3558be8.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении Москвы, назвав подобную политику американских военных "раздражителем в двусторонних отношениях".Ранее командующий американскими войсками, дислоцированными в Японии, генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что Токио изменит свой подход в отношении Москвы при новом правительстве Ёсихидэ Суги. По словам Шнайдера, это связано якобы с усилением активности России на границах с Японией."Бесцеремонность американских военных на Окинаве давно уже стала притчей во языцех и раздражителем в двусторонних отношениях. Подозреваю, что нынешняя бесцеремонность генерала Шнайдера в этом смысле мало что изменит - терпели и не такое. А жаль. Очень хотелось бы, чтобы динамику отношений между Россией и Японией определяли в Москве и в Токио, без вмешательства из Вашингтона и уж никак не с "непотопляемого авианосца", - написал Косачев в Facebook.По словам Косачева, несмотря на известный уровень союзничества между США и Японией "американским генералам совершенно точно не пристало оказывать давление на японских политиков, подсказывая, как им вести себя, тем более в отношениях с третьей страной". -0-
https://ria.ru/20201106/yaponiya-1583307427.html
https://ria.ru/20201129/shkolnitsa-1586838205.html
россия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/64/1555146498_35:0:2723:2016_1400x0_80_0_0_0195ca1e0ee6ef648fd2083b99c5ace5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
есихидэ суга, россия, константин косачев, япония, сша, в мире

Косачев прокомментировал заявление командующего силами США в Японии

09:52 02.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении Москвы, назвав подобную политику американских военных "раздражителем в двусторонних отношениях".
Ранее командующий американскими войсками, дислоцированными в Японии, генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что Токио изменит свой подход в отношении Москвы при новом правительстве Ёсихидэ Суги. По словам Шнайдера, это связано якобы с усилением активности России на границах с Японией.
Акция протеста в Питтсбурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:54Выборы президента США — 2020
Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
"Бесцеремонность американских военных на Окинаве давно уже стала притчей во языцех и раздражителем в двусторонних отношениях. Подозреваю, что нынешняя бесцеремонность генерала Шнайдера в этом смысле мало что изменит - терпели и не такое. А жаль. Очень хотелось бы, чтобы динамику отношений между Россией и Японией определяли в Москве и в Токио, без вмешательства из Вашингтона и уж никак не с "непотопляемого авианосца", - написал Косачев в Facebook.
По словам Косачева, несмотря на известный уровень союзничества между США и Японией "американским генералам совершенно точно не пристало оказывать давление на японских политиков, подсказывая, как им вести себя, тем более в отношениях с третьей страной". -0-
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 14:49
Шойгу сравнил главу Минобороны Германии со школьницей младших классов
 
Есихидэ СугаРоссияКонстантин КосачевЯпонияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния