https://ria.ru/20201202/kosachev-1587281570.html

Косачев прокомментировал заявление командующего силами США в Японии

Косачев прокомментировал заявление командующего силами США в Японии

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:52

2020-12-02T09:52

2020-12-02T09:52

есихидэ суга

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении Москвы, назвав подобную политику американских военных "раздражителем в двусторонних отношениях".Ранее командующий американскими войсками, дислоцированными в Японии, генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что Токио изменит свой подход в отношении Москвы при новом правительстве Ёсихидэ Суги. По словам Шнайдера, это связано якобы с усилением активности России на границах с Японией."Бесцеремонность американских военных на Окинаве давно уже стала притчей во языцех и раздражителем в двусторонних отношениях. Подозреваю, что нынешняя бесцеремонность генерала Шнайдера в этом смысле мало что изменит - терпели и не такое. А жаль. Очень хотелось бы, чтобы динамику отношений между Россией и Японией определяли в Москве и в Токио, без вмешательства из Вашингтона и уж никак не с "непотопляемого авианосца", - написал Косачев в Facebook.По словам Косачева, несмотря на известный уровень союзничества между США и Японией "американским генералам совершенно точно не пристало оказывать давление на японских политиков, подсказывая, как им вести себя, тем более в отношениях с третьей страной". -0-

https://ria.ru/20201106/yaponiya-1583307427.html

https://ria.ru/20201129/shkolnitsa-1586838205.html

россия

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есихидэ суга, россия, константин косачев, япония, сша, в мире