Косачев прокомментировал заявление командующего силами США в Японии
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении Москвы, назвав подобную политику американских военных "раздражителем в двусторонних отношениях".
Ранее командующий американскими войсками, дислоцированными в Японии, генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что Токио изменит свой подход в отношении Москвы при новом правительстве Ёсихидэ Суги. По словам Шнайдера, это связано якобы с усилением активности России на границах с Японией.
"Бесцеремонность американских военных на Окинаве давно уже стала притчей во языцех и раздражителем в двусторонних отношениях. Подозреваю, что нынешняя бесцеремонность генерала Шнайдера в этом смысле мало что изменит - терпели и не такое. А жаль. Очень хотелось бы, чтобы динамику отношений между Россией и Японией определяли в Москве и в Токио, без вмешательства из Вашингтона и уж никак не с "непотопляемого авианосца", - написал Косачев в Facebook.
По словам Косачева, несмотря на известный уровень союзничества между США и Японией "американским генералам совершенно точно не пристало оказывать давление на японских политиков, подсказывая, как им вести себя, тем более в отношениях с третьей страной". -0-