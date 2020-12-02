https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587392081.html

Беглов заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге

Беглов заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:50

2020-12-02T17:50

2020-12-02T17:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной."Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в городе", - заявил Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор добавил, что за весь период в городе заболели более 129 тысяч человек, по данным на 2 декабря, за сутки заболели 3 684 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург