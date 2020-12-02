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Распространение нового коронавируса
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Беглов заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге
Беглов заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:50
2020-12-02T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной."Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в городе", - заявил Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор добавил, что за весь период в городе заболели более 129 тысяч человек, по данным на 2 декабря, за сутки заболели 3 684 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург

Беглов заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге

17:50 02.12.2020 (обновлено: 17:52 02.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной.
"Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в городе", - заявил Беглов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор добавил, что за весь период в городе заболели более 129 тысяч человек, по данным на 2 декабря, за сутки заболели 3 684 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-Петербург
 
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