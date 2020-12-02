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Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19

Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19

Британские медики назвали основные симптомы, указывающие на наличие "затяжного" COVID-19, пишет Express со ссылкой на British Heart Foundation. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:39

2020-12-02T17:39

2020-12-02T17:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики назвали основные симптомы, указывающие на наличие "затяжного" COVID-19, пишет Express со ссылкой на British Heart Foundation.Отмечается, что долгосрочные негативные последствия заболевания были зафиксированы не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. При этом специалисты предупредили, что такие длительные эффекты могут быть более опасны, поскольку способны подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.Врачи установили, что симптомы затяжного коронавируса включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый "мозговой туман".Специалисты пояснили, что при наличии "затяжного" COVID-19 могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания