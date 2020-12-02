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Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
Британские медики назвали основные симптомы, указывающие на наличие "затяжного" COVID-19, пишет Express со ссылкой на British Heart Foundation. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:39
2020-12-02T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики назвали основные симптомы, указывающие на наличие "затяжного" COVID-19, пишет Express со ссылкой на British Heart Foundation.Отмечается, что долгосрочные негативные последствия заболевания были зафиксированы не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. При этом специалисты предупредили, что такие длительные эффекты могут быть более опасны, поскольку способны подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.Врачи установили, что симптомы затяжного коронавируса включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый "мозговой туман".Специалисты пояснили, что при наличии "затяжного" COVID-19 могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19

17:39 02.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинские работнике и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работнике и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики назвали основные симптомы, указывающие на наличие "затяжного" COVID-19, пишет Express со ссылкой на British Heart Foundation.
Отмечается, что долгосрочные негативные последствия заболевания были зафиксированы не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. При этом специалисты предупредили, что такие длительные эффекты могут быть более опасны, поскольку способны подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.
Врачи установили, что симптомы затяжного коронавируса включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый "мозговой туман".
Специалисты пояснили, что при наличии "затяжного" COVID-19 могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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